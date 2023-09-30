《未來少女》幻藍小熊97分嗨到于傳勇瘋掉！徐若瑄：這沒有懸念吧

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接著是在上半場拿下63分薄荷水晶，帶來節奏超快、充滿爆發力搖滾歌曲〈GrAb Me If U CaN〉，由於動作超大，全員一直在跳，光是彩排，竟讓大家喘到不行，就像在洗澡一樣，最終獲得78分進步超多，以獨特的風格獲得評審團青睞。作為王牌的粼粼認為，王牌不是只有一個人，必須透過團員們幫助，她才能撐起這稱號。
緊接著是表現越來越好的黑曜精靈，在上半場拿下87分，由於團員郭郭韌帶撕裂、帶傷上陣，在練習時讓老師感到很不滿意，郭郭也非常自責，但經過討論後，大家仍決定要帶著郭郭一起表演，所幸，靠著團隊精神呈現的〈B.R.B〉獲得76分，還獲得少女見證人徐懷鈺的高度肯定，「我看到一樣東西叫態度，叫舞蹈的態度。」
上半場拿下76分的幻藍小熊，這次以充滿爆發力、滿滿Hip-Hop元素風格的〈So What〉炸翻全場，雖然在練習時，一度被老闆娘金智湖點出律動不足的問題，但小熊們開會後決定要享受舞台，最終在王牌XXIN的帶領下，成功擄獲評審肯定，拿下97的高分，不僅讓老闆于傳勇在後台開心跳舞，徐若瑄更是直呼：「這應該沒有懸念吧！」
時間緊迫的日光之橙，這次竟然在彩排前兩天才開始排練，在種種壓力下依舊帶來充滿驚喜的演出，滿滿女王氣勢風格的〈Empire〉，一開頭就在地上表演，逐漸爬起來展現自我，象徵從灰燼中爬出來的氛圍，無論情緒還是力道都恰到好處。怎料，身為王牌的Phoebe在關鍵時刻跳錯，讓奕寬老師傻眼：「有人要哭了啦！」幸好穩定的表現彌補了失誤，以72分作收。
向來舞蹈實力驚人的紫月光，這次表現更加強烈，以〈Mist〉再度炸翻全場，讓其他少女們目瞪口呆。不過，徐若瑄則點出造型上面的問題，實在太黑了，讓她有點找不到王牌的感覺；奕寬老師則相當困惑，不曉得該怎麼解釋，紫月光給他的感覺，到底是要像舞團，還是偶像團體。不過，紫月光的傑出表現，獲得不錯的70分，評審形容，如果要買票看表演，紫月光會是她想看的團體之一。
最後是由緋紅魅影擔任壓軸，挑戰HUR出道3年以來最難的風格，結果姐姐們通通扛不住，光是練習就上氣不接下氣，佟凱玲在彩排前還需要氧氣瓶才能休息，可見難度已經超出她們的負荷，最終緋紅魅影以〈Boom Box〉拿到93分，差2分就能追平幻藍小熊，也讓導師們覺得刺激又可惜，不過對於未來王牌香蘭的表現，姐姐們滿意到不行，連穎更說出心聲，因為清楚知道過去在舞台上沒被注意到的感受，因此她希望透過自身經驗傳承，不要讓香蘭去經歷她所走過的路。
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