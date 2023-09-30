9/29亞運成績統計／男雙再添金牌　中華隊5金6銀9銅、排名第8

影音／DJ SODA大秀熱舞！「李多慧是我朋友」　好身材甜美超吸睛

▲DJ SODA超甜美，還稱李多慧是她朋友，現場大秀熱舞。（圖／林柏年攝)
▲DJ SODA超甜美，還稱李多慧是她朋友，現場大秀熱舞。（圖／林柏年攝)

記者吳政紘/綜合報導

「韓國性感女神」的亞洲百大DJ「DJ SODA」昨日為中華職棒樂天桃猿「月娘趴」開球，受到球迷熱烈歡迎，球迷也跟她熱情互動，DJ SODA還表示：「李多慧是我朋友！」。

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▲DJ SODA超甜美，還稱李多慧是她朋友，現場大秀熱舞。（圖／林柏年攝)
▲DJ SODA超甜美，還稱李多慧是她朋友，現場大秀熱舞。（圖／林柏年攝)
樂天女孩還特別為她編了一段「超級喜歡DJ SODA」加油舞，在開球特別用中文說：「大家好！」 DJ SODA開心跟女孩大跳熱舞，展現她的高人氣。

▲DJ SODA超甜美，還稱李多慧是她朋友，現場大秀熱舞。（圖／林柏年攝)
▲DJ SODA超甜美，還稱李多慧是她朋友，現場大秀熱舞。（圖／林柏年攝)
▲DJ SODA超甜美，還稱李多慧是她朋友，現場大秀熱舞。（圖／林柏年攝)
▲DJ SODA超甜美，還稱李多慧是她朋友，現場大秀熱舞。（圖／林柏年攝)
▲DJ SODA超甜美，還稱李多慧是她朋友，現場大秀熱舞。（圖／林柏年攝)
▲DJ SODA超甜美，還稱李多慧是她朋友，現場大秀熱舞。（圖／林柏年攝)
DJ SODA表示，李多慧就是個非常可愛的女生。在局間SODA還登上加特林禮砲車在球場送禮物給10號隊友，一起為樂天桃猿加油。

DJ SODA人氣多高？SODA可人的外型加上一頭俏麗的短髮加上姣好的身材，經常受邀到東南亞各地去做巡迴表演。泰國粉絲上傳SODA表演的影片在亞洲爆紅，如今的SODA在韓國幾乎已經是無人不知、無人不曉。

日前SODA前往日本，還被當地的粉絲「鹹豬手」襲胸，她還因此暴瘦5公斤，透露「我好像動物園裡的猴子」，讓粉絲相當不捨。

不過DJ SODA在中秋節跟台灣球迷玩得很開心，她還把影片放在自己的IG，留言：「我第一次在台灣採訪! 我很高興在桃園的樂天桃猿國際棒球場投球。」


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