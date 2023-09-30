影音／DJ SODA大秀熱舞！「李多慧是我朋友」 好身材甜美超吸睛
「韓國性感女神」的亞洲百大DJ「DJ SODA」昨日為中華職棒樂天桃猿「月娘趴」開球，受到球迷熱烈歡迎，球迷也跟她熱情互動，DJ SODA還表示：「李多慧是我朋友！」。
記者吳政紘/綜合報導
樂天女孩還特別為她編了一段「超級喜歡DJ SODA」加油舞，在開球特別用中文說：「大家好！」 DJ SODA開心跟女孩大跳熱舞，展現她的高人氣。
DJ SODA表示，李多慧就是個非常可愛的女生。在局間SODA還登上加特林禮砲車在球場送禮物給10號隊友，一起為樂天桃猿加油。
DJ SODA人氣多高？SODA可人的外型加上一頭俏麗的短髮加上姣好的身材，經常受邀到東南亞各地去做巡迴表演。泰國粉絲上傳SODA表演的影片在亞洲爆紅，如今的SODA在韓國幾乎已經是無人不知、無人不曉。
日前SODA前往日本，還被當地的粉絲「鹹豬手」襲胸，她還因此暴瘦5公斤，透露「我好像動物園裡的猴子」，讓粉絲相當不捨。
不過DJ SODA在中秋節跟台灣球迷玩得很開心，她還把影片放在自己的IG，留言：「我第一次在台灣採訪! 我很高興在桃園的樂天桃猿國際棒球場投球。」