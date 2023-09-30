國際咖啡日必囤！全聯濾掛、咖啡豆「買1送1」　現煮拿鐵15元開喝

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咖啡控更不能錯過一次囤好30天份量，「全聯線上購」分批取於即起至10月1日前，單一品項單次限購30杯，自帶杯環保價熱美式每杯9元（36折）、冰美式每杯12元（48折）、熱拿鐵每杯15元（43折）、冰拿鐵每杯21元（6折），相比實體門市買一送一換算單杯更便宜，取貨期限30天內，每天都要來杯咖啡提神的快衝！
喜歡在家自己泡或即飲咖啡也快趁「國際咖啡日」優惠檔期撿便宜！10月5日前「太古GEORGIA」單筆每滿188元，贈100福利點；「UCC全系列單」筆每滿399元現折30元。
全聯還有眾多咖啡商品買1送1，包括「西雅圖綜合咖啡豆摩卡爪哇風味/全天候454g」，每包429元，買1送1，平均一包214.5元；「UCC濾掛式咖啡典藏風味/法式深焙/炭燒8g×12入」，單盒特價177元，買1送1，平均1盒88.5元；新品「KOPIKO幸運日即飲拿鐵風味咖啡180ml」每瓶35元買1送1，平均一瓶17.5元。
OK超商也歡慶國際咖啡日，即起至10月2日前，門市購買大杯莊園級美式／拿鐵（含濃厚系），不限冰熱，享同品項買2送1優惠；購買咖啡墨西哥麵包搭配中杯莊園級美式（冰熱不限），即享組合價49元優惠。