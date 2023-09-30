慶國際咖啡日！7-11美式買7送7、拿鐵買2送2　全家6大品項買1送1

國際咖啡日必囤！全聯濾掛、咖啡豆「買1送1」　現煮拿鐵15元開喝

▲全聯迎接國際咖啡日，濾掛、咖啡豆買1送1優惠，門市現煮咖啡買1送1。（圖／全聯提供）
▲全聯迎接國際咖啡日，濾掛、咖啡豆買1送1優惠，門市現煮咖啡買1送1。（圖／全聯提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

國際咖啡日將於明（1）日登場，全聯現煮咖啡今明兩天推出優惠，熱美式、熱拿鐵通通買1送1，還有「全聯線上購」APP一次寄杯30杯優惠價，只要自帶環保杯，換算下來熱美式最低每杯只要9元、熱拿鐵15元。同時，全聯10月5日前，購買濾掛式咖啡、咖啡豆也都有買1送1優惠。

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全聯現煮咖啡「OFF COFFEE」，今（30）日以及10月1日限定，實體門市熱美式、熱拿鐵買1送1，自帶杯每組可折扣一次5元。

咖啡控更不能錯過一次囤好30天份量，「全聯線上購」分批取於即起至10月1日前，單一品項單次限購30杯，自帶杯環保價熱美式每杯9元（36折）、冰美式每杯12元（48折）、熱拿鐵每杯15元（43折）、冰拿鐵每杯21元（6折），相比實體門市買一送一換算單杯更便宜，取貨期限30天內，每天都要來杯咖啡提神的快衝！

▲全聯現煮咖啡門市買1送1外，APP一次購買30杯最低下殺36折。（圖／全聯提供）
▲全聯現煮咖啡門市買1送1外，APP一次購買30杯最低下殺36折。（圖／全聯提供）
喜歡在家自己泡或即飲咖啡也快趁「國際咖啡日」優惠檔期撿便宜！10月5日前「太古GEORGIA」單筆每滿188元，贈100福利點；「UCC全系列單」筆每滿399元現折30元。

全聯還有眾多咖啡商品買1送1，包括「西雅圖綜合咖啡豆摩卡爪哇風味/全天候454g」，每包429元，買1送1，平均一包214.5元；「UCC濾掛式咖啡典藏風味/法式深焙/炭燒8g×12入」，單盒特價177元，買1送1，平均1盒88.5元；新品「KOPIKO幸運日即飲拿鐵風味咖啡180ml」每瓶35元買1送1，平均一瓶17.5元。

OK超商也歡慶國際咖啡日，即起至10月2日前，門市購買大杯莊園級美式／拿鐵（含濃厚系），不限冰熱，享同品項買2送1優惠；購買咖啡墨西哥麵包搭配中杯莊園級美式（冰熱不限），即享組合價49元優惠。

▲補班日優惠開跑，OK超商咖啡買2送1，有美式跟拿鐵。（圖／OK提供）
▲國際咖啡日優惠開跑，OK超商咖啡買2送1，有美式跟拿鐵。（圖／OK提供）

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