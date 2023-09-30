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巷仔內／藍白合比民調、輸的退選！柯文哲搶整合話語權

▲針對藍白合議題，民眾黨提在野比民調，國民黨則表示，願用誠心耐心談。（圖／資料照片）
▲針對藍白合議題，民眾黨提在野比民調，國民黨則表示，願用誠心耐心談。（圖／資料照片）

記者呂炯昌／特稿

2024大選，民進黨總統參選人賴清德民調獨走，持續領先，非綠陣營關注藍、白是否有辦法整合。民眾黨總統參選人柯文哲前天（28日）出席活動時被問到藍白合議題時，說法一日數變，顯然是再度創造議題，搶「藍白合」整合的話語權。

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中廣董事長趙少康指出，國民黨總統參選人侯友宜絕對不可能當副手，傳出柯文哲在27日的民眾黨內部會議批評藍營「不要民調」、「只要當正」，爆粗口飆罵藍營「去死把！」

柯文哲28日出席中華戰略學會活動，被問到藍白合議題，向在場退將等藍營人士表示，「藍白最後一定會和，只是怎麼合而已」，掀起政壇熱烈討論。不過也在同一天發表教育政見時，喊出「聯合政府、團結台灣」，主張「藍白、藍綠、綠白都可以合」。柯文哲的說法一日數變，讓人摸不著頭緒。

柯文哲發法一變再變，無非是創造話題、搶佔話語權。民眾黨在柯文哲10月1日訪美前夕拋出第三方民調的條件，成為藍白能否成功整合的一大問題，侯友宜訪美回來後，自信民調上升，不輸柯文哲，民眾黨內部民調也認為持續「坐二望一」，雙方都自信不會輸對方。

若雙方真的同意進入民調階段，民眾黨還有第二個條件，贏者選總統，輸者退選，更外加了聯合政府的附加條件，為雙方合作預留空間。

前進總統府雖然是柯文哲的目標，但是維持民眾黨的國會席次不滅，避免泡沫化是另一項目標，民眾黨目前提名11席區域立委，但是贏面不大，反而是政黨支持度維持在20%，預估可以獲得8到10席不分區立委席次。如果接受整合成為侯友宜副手，未來立委選舉如何輔選、如何讓民眾黨的支持者信服，都是難題。因此柯文哲拋出藍白合條件，恐怕只是對非綠陣營殷切期盼藍白合的回應而已。

柯文哲先喊先贏，著實下了一步好棋，若藍白合整合失敗，柯陣營可以強調已拋出橄欖枝，是國民黨不願接受，把燙手山竽丟給國民黨。至於國民黨則受困於侯友宜民調遲遲未見進展，柯侯支持度呈現麻花捲狀態，繼續纏鬥下去，恐怕只是讓賴清德坐收漁翁之利，藍白究竟能不能合，有待後續觀察。

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