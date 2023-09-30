金鐘58／桂綸鎂不談《台北女子》速食戀愛 情纏戴立忍18年吐心聲
39歲桂綸鎂隔14年終於再接演台劇《台北女子圖鑑》，速食愛情女「林怡姍」成了她最新代名詞，讓入行21年的她，首次踏進金鐘殿堂成為準視后。反觀現實，她是演藝圈黃金未婚女代表之一，情纏大18歲戴立忍18年，撲朔迷離的感情，從高調轉為地下情，到近幾年屢傳分手，但就算已是奔四未婚的大齡女子又如何？她今年受訪曾說過，早有個「他」讓她心定，「生命裡有人讓我很安心，就算一個人，也不覺得孤獨。」
記者蔡依庭／綜合報導
桂綸鎂與戴立忍於2004年合作電影《經過》傳出戀情，當年也曾愛得甜蜜，漸漸地轉為地下情，低調地愛到一下傳出分手、一下又是復合消息，讓外界霧裡看花。當年和陳柏霖在電影《藍色大門》的青澀桂綸鎂，時間一晃超過20年，她成了《台北女子圖鑑》的都會女子，以及總被問「何時結婚？」的大齡女子。
一向有氣質、高EQ形象的桂綸鎂，對於婚姻大題，她說：「我很滿足我的生活，所以這部分目前沒有規劃。」其實她的婚姻觀，認為結婚隨時都有可能發生，當然也不受限於年齡，「或許6、70歲了才覺得，身邊這個跟你相處很長久的伴，一起散步時就覺得去做（結婚）吧！對我來說是隨時可以發生、也可以不發生，但最重要的是有一個可以珍惜、攜手的另一半比較重要。」
《台北女子圖鑑》中的「林怡姍」，果斷的分手每段不適合的愛情，掰了太早想安定的初戀「麵店阿南」、甩了花心業務「George」、斷開無話可聊工程師「沈華慶」、逃出控制狂「Allen」、分手嘗盡痛心滋味「何健寰」、為了追夢遠離富二代「高松銓」、切了不婚主義「吳執富」、享受完無承諾關係「邱曉風」，最後成為行政主廚「方少文」未婚妻。
劇中，她男人一個試過一個，花20年找回選擇權，最終自立自強選當單親媽媽。驀然回首，始終還在的是唯一沒關係的青梅竹馬「李承恩」王柏傑，是得珍惜的好友。林怡姍的速食愛情，套用在桂綸鎂和戴立忍宛如法式料理的長遠關係，反差非常大。
對桂綸鎂而言，與人的相遇也需精挑細選。林怡姍選中青梅竹馬，桂綸鎂或許也早選中不用那份婚約，也能伴一輩子的人，「我覺得生命裡有這樣的人讓我很安心，好像定了個錨。認識這個人後，不再純粹覺得孤獨，就算一個人，也不覺得孤獨。」