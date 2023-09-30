李妍憬閃婚被酸！40歲田馥甄也常被催婚 「都什麼年代」高EQ反擊
38歲藝人李妍憬（原名李妍瑾）28日突然宣布閃婚圈外男友，遭網友酸「你這種貨色也有人要娶？」李妍憬親回：「哎呦⋯環肥燕瘦各有喜好」，高EQ反應獲好評；提及演藝圈「黃金單身女郎」還有誰？S.H.E成員Selina（任家萱）和Ella（陳嘉樺）接連生小孩，40歲的Hebe（田馥甄）常被問何時結婚，也曾以高EQ回應：「都什麼年代問這種問題！」
記者黃雅琪／綜合報導
2018年田馥甄出席一場公益活動，在記者會上被問到獲封「黃金剩女」稱號，她開玩笑回應：「自己其實還很小，根本還不算剩女」，接著低頭偷瞄胸部苦笑說：「都還沒有長大！」提到「想要幾歲結婚？」一事，田馥甄突然嚴肅的說：「都什麼年代問這種問題，這種東西不是你想要就可以的，是不是。」
對比Selina、Ella紛紛成為人母，田馥甄的感情狀態向來都是個「謎」，Ella曾笑虧「登山愛好者」田馥甄：「整個人在跟山談戀愛，她的男友是某座山！」而田馥甄也曾在發布新歌受訪時，罕談感情觀：「談過戀愛的人都知道，道理我們都懂，你也知道不應該怎麼樣，但你就是控制不了你自己。」坦言在感情裡不喜歡被操控，也不會想操控對方。