▲買不起月餅…　85歲失禁嬤收到愛心月餅展現久違笑容

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84歲張奶奶在兒子車禍離世後自此獨居，倚靠政府每月的低收補助過活；她患有慢性病且行走緩慢，只能生活在雜亂的環境中，想到自己的遭遇常淚流不止。所幸切膚之愛基金會提供家務服務，讓奶奶有乾淨舒適的居住環境，漸漸走出悲傷。適逢中秋節，奶奶看到團隊前來探訪，露出靦腆的笑容，完成DIY柚子防蚊液時，更是珍惜的緊握在手上。
小兒麻痺封閉自我 參加烤肉趴不孤單切膚之愛基金會另攜手中華民國老人福利聯盟，舉辦「2023讓愛延續-中秋烤肉情‧獨老不孤單」聯歡晚會，「林記糕餅舖」也熱心捐贈蛋黃酥。彰化縣政府社會處副處長涂敏群共襄盛舉，他表示高齡化社會來臨，建構友善的老人生活環境，是當前政府和社會很重要的課題，很感謝切膚之愛基金會長期關懷獨老、提供守護BB call與關懷據點等，特別代表縣長王惠美表達感謝之意。
▲阿添（中）患有小兒麻痺，鬱鬱寡歡。今年中秋不再一個人過節，還吃到好吃的烤肉與月餅，喜悅之情溢於言表。（圖／切膚之愛基金會提供）
獨居的阿添患有小兒麻痺，依賴拐杖行走，也無法自己洗澡清潔，每月僅靠中低收生活補助過活，禁錮的身軀讓他鬱鬱寡歡、封閉自我。直到居服員陪伴鼓勵，阿添逐漸恢復笑容，並勇敢踏出家門參與中秋活動，訓練肢體動作與反應。久未接觸人群的他笑得好開心，感動的說：「今年中秋不再一個人過節，還能吃到好吃的烤肉與月餅，真是太棒了！」
詹麗珠表示，台灣將於2025年邁入超高齡社會，老人比例將暴風式增長，獨居長輩的生活風險相較增加，老病摻雜影響生活品質，許多獨居長輩只能在家發呆、看電視，缺乏社交互動，導致身心機能越發退化；有鑒於此，在彰化「樂翔居」身障自立生活中心舉辦中秋聯歡晚會，邀請老大人走出家門，享用美味的烤肉、與大家玩遊戲活動筋骨、認識長照資源，還可結交朋友，活絡人生。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59446
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