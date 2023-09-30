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台灣問題不能再拖！憂年輕人不關心統一　中國老一輩疾呼：快收回

▲有關收復台灣，和平或武力統一的討論，多年來一直沒有間斷過。中國解放軍資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲有關收復台灣，和平或武力統一的討論，多年來一直沒有間斷過。中國解放軍資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

兩岸之間因為獨特歷史因素，長達幾十年都是各自為政，雖然北京始終緊握「祖國統一」、「中華民族偉大復興」的夢想，但近日有中國民眾在網路上發文稱，察覺不少年輕人對統一已不感興趣，擔心因此耽誤「祖國統一大業」，呼籲要加快收復台灣的腳步，而底下的留言討論串，也凸顯了中國世代與世代間、甚至同世代之間的價值觀差異。

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一位帳號名稱為「一葉知秋」的中國民眾，28日在中國網站「知乎」上發文，說自己參加一個飯局，有幾位90後的小夥一同列席，期間有人聊起台灣問題，他驚訝的發現，包含他自己在內的幾位60、70後，各個「義憤填膺」，恨不得立刻飛越海峽、踏平台獨，結果一位90後的年輕人突然插話，問道：「為什麼非要收台灣呀？這些年沒有台灣，我們不是也發展得很好，他們（台灣）過得也很好，一打仗，大家都不好過，有必要嗎？」更讓作者沒想到的是，其他在場幾位90後也認同這樣的想法。

這次事件讓「一葉知秋」認定，台灣問題「真的不能拖了」，畢竟現在主政的是50、60後，社會中堅主流力量則是70、80後，這幾代人從小受的教育，都是「台灣是祖國神聖領土的一部分，我們一定要解放台灣，完成國家統一」。然而，現在90後和更年輕世代關於台灣的認知，似乎已經和作者不一樣，擔心再過個20年、30年，社會主流和執政的人變成這些90後，到時若「統一大業」還未完成，恐怕也不會有人想再「積極解決」台灣問題。

「一葉知秋」在文末呼籲，台灣問題繼續拖下去，不光是台灣的人心越行越遠，中國民眾的世代分歧也會越來越公開化，甚至導致「棄台論」佔上風，呼籲「不能再拖了，趁著現在人心可用，趕緊收回台灣吧！」

文章po出後，不少中國民眾也都在下方表達看法，紛紛對文中所提的90後年輕人表達認同，打下：「很慶幸90後還有這樣清醒的體認」、「年輕一代越來越理性」、「我是80後，我也覺得沒必要拿回台灣」、「90後普遍更崇尚自由民主」、「出生於1976年，為年輕人點讚」、「聰明，不當炮灰」；也有人諷刺發文者：「大佬你先解決90後的失業問題吧」、「收了台灣能幫我們蓋爛尾樓，還房貸嗎？」

不過也有人堅持，不管男女老少，統一都是不變的共識，直言：「少在這夾帶私貨，我自己和身邊的90後都是堅決要收回台灣」、「寸土不讓」、「戰略要地還是有必要收復的吧」、「我也是90後，我舉雙手加雙腳支持統一灣灣」。

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