台灣問題不能再拖！憂年輕人不關心統一　中國老一輩疾呼：快收回

我是廣告 請繼續往下閱讀
這次事件讓「一葉知秋」認定，台灣問題「真的不能拖了」，畢竟現在主政的是50、60後，社會中堅主流力量則是70、80後，這幾代人從小受的教育，都是「台灣是祖國神聖領土的一部分，我們一定要解放台灣，完成國家統一」。然而，現在90後和更年輕世代關於台灣的認知，似乎已經和作者不一樣，擔心再過個20年、30年，社會主流和執政的人變成這些90後，到時若「統一大業」還未完成，恐怕也不會有人想再「積極解決」台灣問題。
「一葉知秋」在文末呼籲，台灣問題繼續拖下去，不光是台灣的人心越行越遠，中國民眾的世代分歧也會越來越公開化，甚至導致「棄台論」佔上風，呼籲「不能再拖了，趁著現在人心可用，趕緊收回台灣吧！」
文章po出後，不少中國民眾也都在下方表達看法，紛紛對文中所提的90後年輕人表達認同，打下：「很慶幸90後還有這樣清醒的體認」、「年輕一代越來越理性」、「我是80後，我也覺得沒必要拿回台灣」、「90後普遍更崇尚自由民主」、「出生於1976年，為年輕人點讚」、「聰明，不當炮灰」；也有人諷刺發文者：「大佬你先解決90後的失業問題吧」、「收了台灣能幫我們蓋爛尾樓，還房貸嗎？」
不過也有人堅持，不管男女老少，統一都是不變的共識，直言：「少在這夾帶私貨，我自己和身邊的90後都是堅決要收回台灣」、「寸土不讓」、「戰略要地還是有必要收復的吧」、「我也是90後，我舉雙手加雙腳支持統一灣灣」。