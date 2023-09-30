台灣亞運奪第5金 運彩公會再加碼送500萬「限定獎」
台灣網球男子雙打莊吉生、許育修，昨（29）日在杭州亞運擊敗印度選手奪得下一枚金牌，成為本屆台灣亞運第5枚金牌。運彩公會繼提撥5萬元獎金給個人項目奪金選手後，再宣布民眾加入指定經銷商，即可參加價值達500萬元的「亞運限定獎」抽獎，有機會抽中賓士豪車、機車等1688個獎項，並抽黃金60枚金幣。
記者金武鳯/台中報導
台灣代表隊此次共派出521名選手參加杭州亞運，將競32項競賽。運彩公會長期支持體育活動，日前已宣布亞運個人項目奪金牌選手，加碼獎金5萬元，以實際行動挺中華選手，讓運發基金持續散發善的循環。
歡慶台灣亞運隊拿下第5面金牌，運彩公會昨日宣布再加碼送好禮。民眾加入指定經銷商證號93181001，即可參加抽獎，有機會抽中小豪車A180賓士，還有10台光陽電機車、AirPods Pro藍芽耳機、三星平板等1688個獎項，總計市值高達500萬。
此外，公會支持亞運國際賽事，每日將抽出「黃金1錢」金幣應援活動2名，10月30日前於運彩公會指定經銷商指定證號93181001成功，即可獲得「運彩公會啟航應援奪金」抽獎，有機會獲得價值近7000元黃金金幣一枚，總共60枚金幣。