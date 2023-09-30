哈日族想等日圓貶破150！留意日銀出手干預 專家解析阻貶可能性
美國聯準會（Fed）暫停升息，卻再釋「鷹」，今年可能再升息1碼，也支撐美元指續強，日圓則在日本央行決議維持超寬鬆貨幣政策不變之下，已逼近150兌1美元，也使得日圓兌新台幣換匯價重現「0.21」字頭，只是外界認為一旦日圓貶破150，日本央行可能就會出手阻貶。外匯專家受訪時指出，若日圓貶破150價位，日本央行仍不出手，關鍵原因可能就與政治因素有關，畢竟日本國會安倍派系仍占多數，但在通膨引發民怨考量下，日本央行遲早還是會出手，屆時也是換匯價格最好的時候，以去年10月日本央行進場干預時的表現來看，日圓升值了4個月， 從152回升到127兌1美元，預期日本央行進場，日圓不至於瞬間大幅彈升。
記者顏真真／台北報導
台新銀行首席外匯策略師陳有忠接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，日圓有可能貶破150兌1美元，一旦突破150價位，也碰觸到日本央行的痛點，主要是目前日本國內物價也高漲，造成民怨，導致日本首席岸田民調也很差，因此，日圓再貶下去，日本首席岸田也會給日本央行，尤其財務省壓力，必須出手阻貶，因為現在日本內部已不是面臨通貨緊縮，而是通貨膨脹，沒理由讓日圓一直弱下去，這樣日本內部也會受不了。
原本市場預期，日本央行不排除利用中秋亞洲不少國家休市或交易清淡的時候，出手阻貶，這樣效果也會比較好。不過，由於美元指數自10個月高點回落，提供日圓一些喘息空間，日圓目前仍在149價位震盪。
至於日圓若貶破150兌1美元，日本央行如果還是不出手呢？陳有忠認為，可能就是政治搞不定，政治因素大於經濟因素，畢竟目前日本國會安倍派仍是最大，安倍經濟學主要認為日圓相對貶值，對經濟比較有幫助，而日本首相岸田仍要靠安倍派系才能坐穩首相位置，因此，若日圓貶破150價位，日本央行還不出手阻貶，就代表首相岸田政治角力失敗。
不過，陳有忠認為，未來日本施政重點仍在穩定物價，畢竟現在經濟怎麼拉抬都有限，主要目前全球只有美國經濟表現一枝獨秀，其他包括歐洲、中國經濟都很慘，加上中日關係也沒有很好，日本經濟也不會好到哪去，因此，日本央行早晚還是要出手。至於想等日圓換匯更便宜的人，陳有忠表示，一般來說，日本央行出手那一刻會是價格最好的，保守的人也可以等日本央行出手再買，預期日圓也不至於突然大幅彈升，以去年日本央行干預日圓來看，10月出手後，也升值了4個月， 從152回升到127兌1美元，升值快2成。