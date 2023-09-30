「你若點名、我必告你」　被爆賣國！馬文君提告郭璽加重誹謗罪

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馬文君指郭璽集團的目的，就是希望在野黨投鼠忌器、不敢監督。但受公評是立委的義務，自己不會中計，此案民眾越關心投入，越沒有掮客上下其手的空間。她並發表4項聲明，呼籲國人別輕易被帶風向。
一、 過去48小時，我始終在等待。
等待國安會諮委、潛艦國造總召集人黃曙光清楚交代，究竟是哪位立委「一直在搞」？哪家軍火商「賣台洩密」？黃曙光敢說不敢當，指控的都是叛國嚴重罪名，本應立刻告發請檢調偵辦，豈可隨便說說，不用告發、不用舉證，要記者自己去猜？黃曙光打迷糊仗，國安檢調單位還不啟動偵辦？
二、 郭璽只是打手。
一個30年前就在海總竊資企圖轉售圖利、真正遊走中國大陸仲介買賣的人、一個手段邪派的軍火掮客（試問為何郭璽引薦的韓國技協，會被韓國政府追究偵辦？）如今身受皇恩，組織這波抹黑攻擊的唯一目的，就是要趕在蔡英文卸任前，編列並通過潛艦後續造艦的「特別預算」，他個人就能入袋大筆佣金。
但這艘原型艦被外籍顧問評論為史上最複雜的拼裝系統，根本還沒下水，幾乎沒通過任何測試，不知道堪用與否就急著編數千億再造7艘。難保測試不如預期、設計有問題，就不能等到原型艦測試通過再編後續造艦？說穿了急著發財罷了，深怕蔡總統卸任後，新總統未必予取予求！
三、 選舉年諜影幢幢，是民進黨政府的老套路。
2019年炮製王立強案雖然操弄成功，但當時牛皮吹得太過頭，深怕老百姓不再上當，這回乾脆下猛藥誣陷立委。各種影射、穿鑿附會都在意料之中，但根本無法自圓其說。
當初民進黨強行通過國安五法，說不通過不足以抓共諜、過了就能抗中保台，結果檢調單位、國安部門多年來一無所獲，效率比不上警察抓綠蛋。民進黨公職民代現在說的煞有其事，難道不是呼自己巴掌？
四、 訴訟事務，交由律師處理。我會善盡職責，監督行政，把關預算。
潛艦國造成效與後續預算編列，必然是這會期的重頭戲。懇請所有國人透過會議轉播系統即時觀看，或連結立院網頁查詢文字紀錄，減少聽信有特定目的、私下收受好處的粉專，或者直播主帶風向。