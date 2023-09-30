小手機沒了！iPhone SE 4被爆料改「6.1吋螢幕」　Home鍵也會消失

新一代iPhone SE 4預計將於2025年亮相，雖然時間還久，iPhone 15也才剛上市，但國外已有爆料客指出，iPhone SE 4預計捨棄過往的4.7吋的螢幕，改為配備「6.1吋螢幕」，相較於上一代iPhone SE 3的4.7吋螢幕，將會是一大轉變，甚至預告小手機的時代落幕。 我是廣告 請繼續往下閱讀 蘋果在發表iPhone 15後，官網也已下架5.4吋的iPhone 13 mini，而且mini系列已經正式停產，目前蘋果小手機的選擇僅有4.7吋iPhone SE。而根據爆料客「Nithin Prasad」在X（推特）發文透露，iPhone SE將改用大螢幕設計。Nithin Prasad表示，除了螢幕大小有感升級外，iPhone SE 4的設計會類似於iPhone 14的「LTPS OLED螢幕」，並支持60Hz螢幕刷新率，iPhone SE 4內部更有可能搭載蘋果A15晶片，並改由USB-C接口、支援Face ID。但事實上，許多用戶選擇iPhone SE的原因除了價格，都是喜愛Touch ID Home鍵，現因OLED 面板限制，改為Face ID，可能會讓用戶多加考量購買意願。iPhone 15爆退貨潮！她問「退貨手機會跑去哪」 內行揭賺到答案iPhone 15 Pro剛用2天「燙到不行」！果粉黯然退貨：甚至還沒裝殼她開箱iPhone 15竟出現「陌生語音」！日期超詭異 內行急喊別退iPhone 15 Pro鈦合金有多強 騎車噴飛100%碎透！苦主哭：爛到爆