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網傳「別打美新型新冠疫苗BXX.1.5」　疾管署駁斥謠言急澄清

▲疾管署駁斥「千萬別打美國研發新型的新冠疫苗BXX.1.5」為COVID-19疫苗不實訊息。（圖／NOWnews資料照）
▲疾管署駁斥「千萬別打美國研發新型的新冠疫苗BXX.1.5」為COVID-19疫苗不實訊息。（圖／NOWnews資料照）

記者林莞茜／綜合報導

有關近日網傳「千萬別打美國研發新型的新冠疫苗BXX.1.5」之COVID-19疫苗不實訊息，疾病管制署今（30）日嚴正澄清，國內提供之COVID-19疫苗為XBB.1.5，非網傳之BXX.1.5，XBB.1.5疫苗係經衛生福利部食品藥物管理署核准莫德納專案輸入，目前國內外COVID-19疫情持續且以 XBB為主流病毒株，考量國內本土併發症中65歲以上民眾佔7成以上，為降低感染COVID-19後併發重症和死亡風險，於今(2023)年9月26日優先開放65歲以上民眾接種。

疾管署說明，莫德納XBB.1.5 疫苗係經食藥署審查其所附資料證據，莫德納XBB.1.5 疫苗與先前已核准的莫德納疫苗採用相同的技術平台製造，具有相似的特性。動物試驗及小規模免疫原性試驗結果顯示，施打莫德納XBB.1.5 疫苗，可誘發對抗XBB變異株病毒(如XBB.1.5、XBB.1.16)較佳的中和抗體免疫反應，而對於重點變異株EG.5和新出現的變異株BA.2.86，亦可誘發相似的中和抗體免疫反應，可對目前流行的變異病毒株提供保護效益優勢。在安全性方面，施打莫德納XBB.1.5 疫苗追加劑發生的局部/全身性不良反應與先前已核准的莫德納疫苗相似，以輕中度不良反應為主。

另COVID-19 XBB.1.5疫苗接種建議，係由衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)參酌WHO及國際各國建議、莫德納 XBB.1.5疫苗臨床試驗報告、用法用量與國內目前COVID-19疫苗儲備及使用情形訂定，並建議於今(2023)年9月至明(2024)年9月全民接種1劑(除滿6個月至未滿5歲幼兒未曾接種者接種2劑等)莫德納XBB.1.5疫苗。

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▲疾管署澄清網傳「千萬別打美國研發新型的新冠疫苗BXX.1.5」為不實訊息。（圖／疾管署）
▲疾管署澄清網傳「千萬別打美國研發新型的新冠疫苗BXX.1.5」為不實訊息。（圖／疾管署）


疾管署指出，美國FDA於今年9月11日核准莫德納XBB.1.5疫苗適用滿6個月以上民眾接種(滿6個月至11歲為核准EUA，滿12歲以上為BLA)，美國CDC並於9月12納入接種建議提供滿6個月以上民眾接種；此外日本亦自9月20日起提供滿6歲以上民眾接種莫德納XBB.1.5疫苗，故我國依據莫德納 XBB.1.5疫苗臨床試驗報告，XBB.1.5疫苗對於目前正流行的變異株(XBB.1.5、XBB.1.16、XBB.2.3.2及EG.5.1等)皆具免疫保護力等，提供民眾接種與國際各國一致，呼籲符合資格對象依開打時程前往接種，提升個人保護力。

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