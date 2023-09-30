網傳「別打美新型新冠疫苗BXX.1.5」　疾管署駁斥謠言急澄清

疾管署說明，莫德納XBB.1.5 疫苗係經食藥署審查其所附資料證據，莫德納XBB.1.5 疫苗與先前已核准的莫德納疫苗採用相同的技術平台製造，具有相似的特性。動物試驗及小規模免疫原性試驗結果顯示，施打莫德納XBB.1.5 疫苗，可誘發對抗XBB變異株病毒(如XBB.1.5、XBB.1.16)較佳的中和抗體免疫反應，而對於重點變異株EG.5和新出現的變異株BA.2.86，亦可誘發相似的中和抗體免疫反應，可對目前流行的變異病毒株提供保護效益優勢。在安全性方面，施打莫德納XBB.1.5 疫苗追加劑發生的局部/全身性不良反應與先前已核准的莫德納疫苗相似，以輕中度不良反應為主。
另COVID-19 XBB.1.5疫苗接種建議，係由衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)參酌WHO及國際各國建議、莫德納 XBB.1.5疫苗臨床試驗報告、用法用量與國內目前COVID-19疫苗儲備及使用情形訂定，並建議於今(2023)年9月至明(2024)年9月全民接種1劑(除滿6個月至未滿5歲幼兒未曾接種者接種2劑等)莫德納XBB.1.5疫苗。
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疾管署指出，美國FDA於今年9月11日核准莫德納XBB.1.5疫苗適用滿6個月以上民眾接種(滿6個月至11歲為核准EUA，滿12歲以上為BLA)，美國CDC並於9月12納入接種建議提供滿6個月以上民眾接種；此外日本亦自9月20日起提供滿6歲以上民眾接種莫德納XBB.1.5疫苗，故我國依據莫德納 XBB.1.5疫苗臨床試驗報告，XBB.1.5疫苗對於目前正流行的變異株(XBB.1.5、XBB.1.16、XBB.2.3.2及EG.5.1等)皆具免疫保護力等，提供民眾接種與國際各國一致，呼籲符合資格對象依開打時程前往接種，提升個人保護力。