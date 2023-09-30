限時10天！全家「9元拿鐵」隱藏買法曝：比國際咖啡日買1送1便宜
國際咖啡日即將到來，各大超商推出咖啡優惠，7-11門市有大杯冠軍美式買1送1；寄杯咖啡有特大美式買7送7、拿鐵買5送2，不少咖啡控趁著半價優惠先囤貨，不過更划算的隱藏優惠曝光了！全家將在10月推出取件送「經典拿鐵9元券」，只要在活動期間到門市取包裹，即可領取兌換券，相當於原價35元的小杯熱經典拿鐵，只要9元開喝，下殺超過3折。
記者鍾怡婷/綜合報導
全家門市取件送「9元熱拿鐵」優惠卷，活動自「10月11日起至10月15日」，以及「10月18日至10月22日」，二階段共10天，第一波優惠券可兌換至10月22日，第二波優惠券可兌換至10月29日，優惠券數量有限，送完為止，想要銅板價格喝咖啡的民眾，可得算好時間到門市領取包裹！
同時，7-11國際咖啡日今（29）日起登場，門市10月1日前有濃萃美式／濃萃拿鐵同品項買2送2；不可思議咖啡大杯冠軍美式買1送1，APP行動隨時取，即起至10月5日前也有多杯優惠組合：
▪CITY PRIMA大杯精品美式買11送11，限量3萬組。
▪CITY PRIMA大杯精品拿鐵買11送11，限量1萬組。
▪CITY PRIMA中杯精品美式買7送4，限量4萬組。
▪CITY PRIMA中杯精品拿鐵買7送4，限量2萬組。
▪CITY PRIMA小農水果冰磚系列買2送2，每日限量5000組。
▪CITY CAFE特大美式買7送7，每日限量2萬組。
▪CITY CAFE特大拿鐵買5送2，每日限量2萬組。
▪To b. by agnès b.經典冰可可2杯140元，每日限量5000組。