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YouTuber大量停更！Joeman分析流量暴跌5原因　公開後台數據驚呆

▲從今年開始就有許多影音創作者停更，Joeman拍片分析YT環境的生態改變。（圖／YT@Joeman）
▲從今年開始就有許多影音創作者停更，Joeman拍片分析YT環境的生態改變。（圖／YT@Joeman）

記者張嘉哲/綜合報導

從今年初開始，許多位名氣相當高的YouTuber都陸續宣布即將停更，像是這群人、阿神、卡提諾狂新聞等等，讓不少觀眾都感到相當可惜，究竟YouTube平台發生什麼事情造成流量崩跌？是否是因為利潤大不如以前才會走向停更趨勢。同樣身為百萬網紅的YouTuber「Joeman」就在日前拍片，表示自己每個月的YouTube流量確實也跌落不少，並且分析其中5大原因，直指「YouTube長影音的巔峰已過」。

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Joeman於日前在頻道上以「Youtube流量大暴跌！到底為什麼？」發布新影片，在影片一開始，Joeman就直言「YouTube長影音的巔峰已過，兵敗如山倒，殘存亦沒路」，透露自己去年每個月的頻道點閱率大約是1400萬至1600萬，但是今年每個月流量大概只剩1000萬，大概掉了40%到60%，Joeman也對此分析了五大原因。

🟡短影音崛起

短影音在近幾年火速竄起，包括連Joeman自己都每天看中國抖音，精緻的短影音好看又省時，看了會上癮，因為這種短影音在2秒內就會切入重點，並且可以快速看完，在這個大家都求快的時代，長影音大家已經失去耐心。

▲短影音平台在近幾年崛起，連YouTube也有類似的影片創作。（圖／YT@Joeman）
▲短影音平台在近幾年崛起，連YouTube也有類似的影片創作。（圖／YT@Joeman）
🟡長影音平台互相廝殺

近年影音串流平台大幅度崛起，除了YouTube之外，還有Netflix、愛奇藝、Disney+、Prime video等等多家串流影音平台，在有效的時間內，更多人想把時間花在有戲劇及電影的平台，沒有必要看YouTube的頻道。

🟡疫情解禁

幾年前大家因為疫情都關在家裡面，除了電商賺了很多錢，很多人多出很多時間，在自媒體業的部分過太爽、賺爆，YouTube流量也超好，但現在疫情解禁，身邊的好友都陸續出國了，誰還有時間看YouTube。

🟡YouTube長影音已經退流行了

一個節目播久了自然「觀眾就是會膩」，就像《中國好聲音》前幾季大家討論度很高，到後面流量也是大不如前，變成創作者要不斷更改自己的頻道單元跟內容。

▲Joeman分析「YouTube的長影音」早就已經不流行。（圖／YT@Joeman）
▲Joeman分析「YouTube的長影音」早就已經不流行。（圖／YT@Joeman）
🟡YouTube版面配置改變

打開YouTube手機版的首頁，只會有第一支影片是影音，接下來就會有一半的篇幅留給短影音「Shorts」，如果2020年到2021年巔峰時期沒賺到流量，現在也絕對賺不到流量。

然而對於這樣的說法，也有部分網友認為如果長影片有話題，且新鮮有趣還是能有穩定的點閱發展，認為不全然是短影音所造成的影響，Joeman也對此也公開自己去年同樣做iPhone題材的數據，表示即便今年已經非常盡力也無法跟去年同期點閱相比較。

Joeman也說「若單純認為影片不好看且不吸引人，那我是完全尊重的，被拿來與億級YouTuber MrBeast和590萬人追蹤的老高比，那我更備感榮幸」Joeman提到「年底前我還有三檔新節目，如果是看膩對決的可以期待，畢竟我的興趣就是工作。」正面回應網友的熱議。


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