YouTuber大量停更！Joeman分析流量暴跌5原因　公開後台數據驚呆

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🟡短影音崛起
短影音在近幾年火速竄起，包括連Joeman自己都每天看中國抖音，精緻的短影音好看又省時，看了會上癮，因為這種短影音在2秒內就會切入重點，並且可以快速看完，在這個大家都求快的時代，長影音大家已經失去耐心。
🟡長影音平台互相廝殺
近年影音串流平台大幅度崛起，除了YouTube之外，還有Netflix、愛奇藝、Disney+、Prime video等等多家串流影音平台，在有效的時間內，更多人想把時間花在有戲劇及電影的平台，沒有必要看YouTube的頻道。
🟡疫情解禁
幾年前大家因為疫情都關在家裡面，除了電商賺了很多錢，很多人多出很多時間，在自媒體業的部分過太爽、賺爆，YouTube流量也超好，但現在疫情解禁，身邊的好友都陸續出國了，誰還有時間看YouTube。
🟡YouTube長影音已經退流行了
一個節目播久了自然「觀眾就是會膩」，就像《中國好聲音》前幾季大家討論度很高，到後面流量也是大不如前，變成創作者要不斷更改自己的頻道單元跟內容。
🟡YouTube版面配置改變
打開YouTube手機版的首頁，只會有第一支影片是影音，接下來就會有一半的篇幅留給短影音「Shorts」，如果2020年到2021年巔峰時期沒賺到流量，現在也絕對賺不到流量。
然而對於這樣的說法，也有部分網友認為如果長影片有話題，且新鮮有趣還是能有穩定的點閱發展，認為不全然是短影音所造成的影響，Joeman也對此也公開自己去年同樣做iPhone題材的數據，表示即便今年已經非常盡力也無法跟去年同期點閱相比較。
Joeman也說「若單純認為影片不好看且不吸引人，那我是完全尊重的，被拿來與億級YouTuber MrBeast和590萬人追蹤的老高比，那我更備感榮幸」Joeman提到「年底前我還有三檔新節目，如果是看膩對決的可以期待，畢竟我的興趣就是工作。」正面回應網友的熱議。