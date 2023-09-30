小犬颱風可達「中颱上限」！最新3重點必看 下週二動向是關鍵
小犬颱風（KOINU）今（30）日凌晨在菲律賓東方海面生成，強度有可能來到「中颱上限」，路徑預計朝北北西向台灣靠近，「太平洋高壓」在未來幾天的勢力強弱，將直接左右小犬颱風實際路徑和對台彎的影響，臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也分析小犬颱風發展的3大重點，並強調下週二（10月3日）將會是颱風動向最關鍵的時間點。
記者張志浩/綜合報導
「台灣颱風論壇｜天氣特急」說明，小犬颱風目前因位處垂直風切稍強的區域，因此整體颱風結構有點「高低層分離」的現象，但明（1）日垂直風切就會逐漸減弱，小犬颱風環流將進一步鞏固，強度增強。且台灣東南方、菲律賓東方的「海水熱焓量高」，小犬颱風進入這區域時會更有效率吸收能量並增強，巔峰可達中颱上限。
小犬颱風路徑部分，「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，由於北方中高緯度的槽線正在東移，因此明後兩天，太平洋高壓會短暫減弱、斷開，小犬颱風則會稍微北偏，移動速度較緩慢，下週二太平洋高壓重新增強後，路徑大致可分為2種情境。
🟡通過巴士海峽：若太平洋高壓增強速度越快，小犬颱風往西轉向的時間就會比較早、幅度也會比較越大，路徑會將通過巴士海峽或恆春附近，在進入南海，此種情況對台灣影響相對小，且機率較高。
🟡貼近台灣：若太平洋高壓增強速度較慢，小犬颱風轉西的速度也會減緩，屆時小犬颱風侵襲台灣機率就會比較高，此種情況機率中偏低。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週三（10月4日）起東部、北部受到小犬颱風外圍環流影響，將有持續性雨勢及大雨。週四至五（10月5日至10月6日）颱風通過台灣南端，風雨情況會更明顯，並且擴展到南部。不過目前颱風路徑、發展型態都還有變數，各地實際風雨情形，還需要再2天才會較為明朗。