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一站式取栓搶救治療　腦中風降低神經後遺症

▲一站式取栓搶救治療　腦中風降低神經後遺症
▲一站式取栓搶救治療　腦中風降低神經後遺症

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】腦中風位列國人十大死因第四位，其中缺血性腦中風佔80％，一旦發生必須儘快打通阻塞的腦血管，以降低神經後遺症。針對大血管阻塞引起的急性缺血性腦中風，目前黃金標準治療是取栓手術，關鍵是「從腦中風發作到成功打通阻塞血管」所需的時間越短越好，每延遲30分鐘，患者在手術後3個月恢復生活自主能力的機會就會減少10～15%。

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透過「一站式取栓」　中風治療更即時

傳統是患者先在急診室完成腦部電腦斷層掃描後再送開刀房治療，共需二站，為縮短時間，臺中榮總腦中風治療團隊比照國際最新腦中風評估流程，提出「一站式取栓」流程，主要是患者經過急診初步緊急處置後，直接送往手術室，在手術台上直接進行電腦斷層掃描及血管攝影診斷後，隨即進行機械取栓手術。

這種「一站式取栓」流程需要腦中風區域聯防的各醫院緊密聯繫，偕同本院的腦中風治療團隊、急診部和麻醉部團隊的同心協力。其主要優勢在於能夠有效縮短術前評估所需的時間，加速取栓手術的進行，期望能夠改善缺血性腦中風患者的預後。

中風經過緊急處置　復健後仍可回職場

游先生是51歲的計程車司機，有高血壓的病史和抽菸的習慣。於民國112年2月16日清晨四點發現有說話不清的情形，原本他並不在意還想小睡片刻，沒想到情況惡化，不僅早上9點發生跌倒，且說不出話來，經救護車於早上11點19分送至鄰近醫院後，神經學檢查發現右邊肢體癱瘓，完全性失語症。電腦斷層血管攝影顯示無腦內出血，但有左側中大腦動脈血管阻塞的情形，經「中區腦中風區域聯防及轉診合作網」網絡緊急連絡臺中榮總腦中風團隊，於下午1點51分離開該醫院，於下午2點到院，經急診緊急處置及評估後啟動腦中風「一站式取栓」流程。病人於下午2點25分送達手術室，於手術台上直接進行電腦斷層血管攝影確認血管阻塞後，隨即於下午3點進行取栓手術且成功將血栓取出。病人在血管完全打通後的24小時，中風評估分數從21分下降至14分，追蹤電腦斷層也顯示無腦出血等併發症。       

綜合此個案的一站式流程時間，個案到院至開始執行取栓手術的時間僅耗時60分鐘，相較以往傳統、非一站式取栓的平均時間，至少縮短了30分鐘。而個案返家後，持續在復健科門診復健。目前恢復良好，右側肢體無力明顯改善、只剩些微無力，完全失語症經語言復健後，目前已可說完整句子，後續回工作職場服務。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59357

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