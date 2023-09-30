▲一站式取栓搶救治療　腦中風降低神經後遺症

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透過「一站式取栓」 中風治療更即時傳統是患者先在急診室完成腦部電腦斷層掃描後再送開刀房治療，共需二站，為縮短時間，臺中榮總腦中風治療團隊比照國際最新腦中風評估流程，提出「一站式取栓」流程，主要是患者經過急診初步緊急處置後，直接送往手術室，在手術台上直接進行電腦斷層掃描及血管攝影診斷後，隨即進行機械取栓手術。
這種「一站式取栓」流程需要腦中風區域聯防的各醫院緊密聯繫，偕同本院的腦中風治療團隊、急診部和麻醉部團隊的同心協力。其主要優勢在於能夠有效縮短術前評估所需的時間，加速取栓手術的進行，期望能夠改善缺血性腦中風患者的預後。
中風經過緊急處置 復健後仍可回職場游先生是51歲的計程車司機，有高血壓的病史和抽菸的習慣。於民國112年2月16日清晨四點發現有說話不清的情形，原本他並不在意還想小睡片刻，沒想到情況惡化，不僅早上9點發生跌倒，且說不出話來，經救護車於早上11點19分送至鄰近醫院後，神經學檢查發現右邊肢體癱瘓，完全性失語症。電腦斷層血管攝影顯示無腦內出血，但有左側中大腦動脈血管阻塞的情形，經「中區腦中風區域聯防及轉診合作網」網絡緊急連絡臺中榮總腦中風團隊，於下午1點51分離開該醫院，於下午2點到院，經急診緊急處置及評估後啟動腦中風「一站式取栓」流程。病人於下午2點25分送達手術室，於手術台上直接進行電腦斷層血管攝影確認血管阻塞後，隨即於下午3點進行取栓手術且成功將血栓取出。病人在血管完全打通後的24小時，中風評估分數從21分下降至14分，追蹤電腦斷層也顯示無腦出血等併發症。
綜合此個案的一站式流程時間，個案到院至開始執行取栓手術的時間僅耗時60分鐘，相較以往傳統、非一站式取栓的平均時間，至少縮短了30分鐘。而個案返家後，持續在復健科門診復健。目前恢復良好，右側肢體無力明顯改善、只剩些微無力，完全失語症經語言復健後，目前已可說完整句子，後續回工作職場服務。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59357
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