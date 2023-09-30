日本擬解散「統一教」！安倍刺殺案後受矚 10月12日審議會拍板
日本前首相安倍晉三，去年7月8日在奈良市發表選舉演說時，不幸遇刺身亡。槍手山上徹也事後供稱犯案動機與統一教（現改名為世界和平統一家庭聯合會）有關，因為母親篤信統一教導致家破人亡，所以鎖定與統一教「有關」的人物。統一教爭議再起，日本文化廳將在10月12日召開宗教法人審議會，向東京地方法院請求下達解散統一教的命令。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合日媒報導，山上徹也刺殺安倍晉三後供稱，原本自己的目標是統一教會長韓鶴子，但因為找不到機會，且不滿安倍晉三以及其他自民黨要員，與統一教關係密切，因此才轉而對安倍晉三出手。
山上徹也這番供詞，讓統一教再度陷入爭議，引發日本社會對於統一教的不滿，不少受害者站出來陳述自己的遭遇，首相岸田文雄下令調查統一教，並要求閣員必須交代與統一教的關係自清。
日本文化廳於2022年11月起，7度依《宗教團體法》向統一教行使提問權，並最終認定符合強制解散命令的條件，將於10月12日召開宗教法人審議會，於報告後向東京地方法院請求下達解散統一教的命令。
根據日本《宗教法人法》規定，若存在「明確被認定違反法令、顯著損害公共福利的行為」，可根據主管部門的申請，由法院勒令解散。解散後，宗教組織將失去宗教法人的地位，並將不再享有免繳財產稅等優惠待遇，但宗教活動不會被禁止。
對於可能遭到勒令解散，統一教反駁表示，教團幹部從未因刑事案件遭到起訴，不認為存在「系統性、惡劣性、持續性」的違法行為，不符合解散令的要件。