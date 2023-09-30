Lisa瘋馬秀太誘人！Angelababy揪友巴黎朝聖 慘被罵爆「逛妓院」
韓國女子天團「BLACKPINK」泰籍成員Lisa，自從決定登上「世界第一裸秀」巴黎瘋馬秀（Crazy Horse）演出，天天都是話題人物，還造成兩派不同看法。對於相對保守的中國網友，無法接受女神大尺度賣肉，感到相當反感，還有人批她物化女性。但有反對聲也就有支持粉絲，女星Angelababy、「最美妃子」張嘉倪昨（29）日都到場朝聖Lisa魅力，意料之內，她們立刻被罵到變成微博熱搜，有網友更口出惡言「就是去逛妓院」。
記者蔡依庭／綜合報導
Lisa於法國時間28日開始，一連演出5場瘋馬秀。該秀主要以女子裸舞為賣點，所以全世界都在關注Lisa的服裝尺度。演出開始終於揭曉，她沒有脫光上半身，是連換4套性感服裝，其中最大尺度是穿透明內衣褲，相當大的突破。
其實也不只有中國網民無法接受，韓國不少粉絲就不挺了，畢竟Lisa是國際巨星，從小孩到大人、擁有近億的粉絲，形象在演藝圈還是非常重要的一環，不少人揚言要抵制偶像，不過即便吵翻天，Lisa首場演出，同團的Jisoo和Rosé還是有到場支持好姐妹的演出。
過了一夜中秋節，今微博流出女星Angelababy、張嘉倪悄悄現身瘋馬秀門口的短片，再度惹火眾多中國網友，留言痛批「瘋馬秀就是想透過明星們顛倒黑白地宣傳」、「說穿了就是去逛妓院」，但有偏理性的網友留言緩頰「Lisa明明就穿正常衣服，你們能不能別鬧了，外網都在誇，就中國人在罵，很荒謬。」