立委建議評估直升機掛載萬劍彈　空軍：發射有難度

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溫玉霞國會辦公室在建議案中指出：「由於直升機的尺寸載荷都無法跟戰鬥機乃至於轟炸機相比，所以目前主流軍用直升機以掛載輕型反艦飛彈或空對面飛彈為主，射程也在100公里以內。由直升機掛載發射萬劍彈是否可行，須請國防部先予評估。加上我國旋翼機多為美製軍用型，其改型需經美方同意，國防部恐需尋求非美製或非軍用款之機種，以免受限於他國政策，也須請國防部一併評估。」
空軍司令部在送交立院報告中回覆表示，先前已派專人向立委國會辦公室團隊，說明萬劍彈作戰任務目標及武器性能與掛載，及我國現行直升機型式及使用目的，並表示「萬劍彈由直升機掛載發射的困難性且不符實需」，國會辦公室已同意空軍的說明。
國防部報告也指出，海空戰力提升特別預算額度中，有極大比例是向國內廠商採購，釋商金額達到1762.7億元，大幅帶動國內經濟動能效能，其中又以各類飛彈生產預算的釋商金額最高，達888.2億元。
「萬劍彈」正式名稱為萬劍機場聯合遙攻武器。萬劍彈最大射程200公里，功能與美軍現役的AGM-54聯合遙攻武器（ JSOW ）相同，具有次彈頭（子母彈）攻擊特性，彈身與推進方式與英、法合作生產的「風暴之眼」（Storm Shadow）相同，能夠在敵方防空飛彈射程之外發動攻擊，最大射程200公里。空軍共有129架經國號戰機藉「翔昇計畫」作性能提升。經國號戰機加掛萬劍彈之後，可藉由GPS與慣性導引，遠程攻擊大陸沿海軍用機場、破壞跑道以阻滯戰機起降。