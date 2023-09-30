新北愛迪生計畫 技職、科大聯手8年拿50件專利證書
為協助推動專利素養課程，新北市政府教育局結合24所技術型高中，與經濟部智慧財產局及中華民國專利師公會辦理全國首創「新北愛迪生計畫」，培訓專利教育種子教師，其中如泰山高中機械科與城市科技大學合作，過去8年來已獲得高達50件的專利證書，展現新北技職學生的創意與實力，期望未來4年新北技職學校能達到校校有專利種子教師及申請達百件專利作品。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府教育局長張明文表示，全國首創地方教育局與智慧財產局及專利師公會跨部門合作共築專利素養，打破專利申請都需具備高深技術的思維，高職期間反而是突破創新創意最佳階段。
張明文強調，技職教育在培育專業技術和創新創業的人才，專利佈局在其中扮演著不可或缺的角色，推動技職教育與產業結合，讓學生能在真實的情境中落實專業技能，讓學生在生涯規劃中找到最合適的方向，為台灣培育頂尖人才。
中華民國專利師公會理事長林宗宏表示，台灣在世界舞台中展現專業及創新思考能力，若能讓學生在求學階段就建立正確的智慧財產權觀念，尤其技職學生有很多實作及專題作品，透過專利申請，保障自己的創新發明和具備必要的智慧財產法律素養，公會將全力支持及參與計畫。
新北市政府教育局說明，泰山高中機械科應屆畢業生馬碩亨、沈品逸及許景皓利用所學的專業知識及技術，設計製作「燈泡拆裝器」，不需登高或爬梯子就能簡單、迅速地更換天花板燈泡，提高使用者的便利和安全性，該作品也在老師指導下申請獲得新型專利，將是一項有價值的產品。