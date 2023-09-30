衛生局查訪登革熱失聯孳清戶！嘉義梅山1男子倒屋內「明顯死亡」
本土登革熱疫情嚴峻，嘉義縣全縣至今（30）日累計45例，衛生局也持續利用中秋連假持續孳生源查核、衛教及化學防治，但卻傳出今日上午在梅山鄉大南村查訪登革熱失聯孳清戶時，驚見該戶內有一男子倒地已明顯死亡，初步瞭解該男子為台中至梅山租屋，已聯繫警察及檢調進行後續調查及司法相驗確切死因。
記者林莞茜／綜合報導
嘉義縣衛生局表示，今日再增本土登革熱確診6例，分別為梅山鄉3例、大林鎮2例、民雄鄉1例，全縣累計45例，而前兩日28、29日都再增本土登革熱確診6例，分別竹崎鄉12例、梅山鄉12例、大林鎮7例、民雄鄉5例、太保、朴子及布袋各2例、中埔、水上鄉及番路鄉各1例，近幾日連續有接獲通報確診案例，尤其梅山已累積達12例，縣府及各公所團隊，中秋連假期全面強化梅山、大林、民雄、水上等鄉鎮，進行孳生源查核、家戶衛教及化學防治，呼籲民眾務必落實戶內外「巡、倒、清、刷」，做好防蚊措施，如有疫區活動史應做好自我健康監測，有症狀快就醫或主動通報衛生單位。
嘉義縣衛生局指出，為訪堵疫情擴散，每一家戶都不能遺漏，並針對無法聯繫或失聯家戶，會同村里長、警察人員開鎖進行孶清或消毒，不過本日在梅山鄉針對轄內大南村失聯戶，會同村長開門進行孶清措施時，發現一失聯家戶電視仍開啟，鐵門打開後一男子倒地身亡，初步瞭解該男子為台中至梅山租屋，已聯繫警察及檢調進行後續調查及司法相驗。
嘉義縣衛生局長趙紋華表示，中秋連假南來北往人潮流動高，也增加登革熱傳播風險，呼籲民眾務必做好自我防蚊措施，戶外聚會烤肉可穿長袖衣褲，或使用政府機關核可含DEET、Picaridin或IR-3535等有效成分之防蚊藥劑、蚊香等，減少受蚊子叮咬的機會。如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛等疑似症狀時，務必儘速就醫並告知醫師旅遊史及活動史，善用全縣71家快篩合約院所及早採檢，提醒各醫療院所醫師提高警覺，落實詢問TOCC，善用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷，共同防堵疫情擴散。