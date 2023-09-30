住宅區容積率放寬至240％ 新北加速推動這9個區老舊社區都更改建
為加速都會住宅區都市更新作業，新北市政府城鄉發展局宣布啟動檢討板橋、三重、新莊、樹林、中和、永和、土城、汐止、淡水區等9處都市計畫區土管檢討作業，將原本未臨接8米以上道路的住宅區容積率從200％放寬為240％，並於10月3日起公開辦理展覽，希望透過容積折減土地管制要點的檢討，加速都更之推動，擴大都更三箭實質效益。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府城鄉發展局長黃國峰表示，經多次專家學者、公學會諮詢研商會議，對於改制前臺北縣政府於86年實施的容積管制，面臨未達8公尺道路住宅區容積率260％至300％折減為200％的規定，迄今已接近30年，而目前建物多為容積率管制前興建，現況多已超過規定，面臨改建的必要，但因為受限法令規定，導致都更牛步；為兼顧地區防災、交通容受力及都更可行性等面向下，所以有條件檢討放寬現行規定，落實都更政策的推動。
新北市政府城鄉發展局說明補充，本次9處都市計畫區內可以適用的住宅區面積約170公頃，約佔9處住宅區總面積5都市計畫區，將能有效帶動大街廓內老舊建築的更新改建；未來臨6公尺以上、未達8公尺道路或現有巷道，且採都市更新開發的住宅區基地，基準容積率從200％調高為240％，並透過都市更新審議機制將基地周邊的防救災、開放空間、人行系統留設等面向進行整合，營造友善步行空間系統，在都市更新改建同時，兼顧地區防災需求及交通容受力，創造地區最大環境效益。
新北市政府城鄉發展局指出，專案檢討將於10月3日起公開展覽30天，並於10月23日至27日間分別於新北市政府、新莊、樹林、永和、中和、土城、汐止、淡水區公所及三重過圳活動中心舉辦13場公展說明會，相關都市計畫變更內容資訊可到城鄉發展局網站「熱門服務」之「各項文件下載」查閱了解，說明會也歡迎民眾到場聆聽。