對抗野火的秘密武器？加州「山羊出租」大受歡迎 出征後寸草不生
受到氣候變遷影響，地球今年面臨有史以來最熱的一年，全球野火頻傳，在各地造成嚴重的災害。為了控制野火災情，美國加州「山羊出租」大受歡迎，山羊群們可以輕鬆在人們難以到達的陡坡、山峰縫隙中啃草，將易燃的灌木叢和雜草全數清除，牧羊人崔伊（Michael Choi）表示，現在自己帶著山羊群走到哪都受到熱烈歡迎，羊想吃草、居民希望草被吃掉，「這是一個雙贏的局面」。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《BBC》報導，崔伊是一位牧羊人以及「Fire Grazers Inc」的經營人，他的工作就是向城市機構、學校和私人客戶出租山羊，以清除山坡和難以到達的地形上的灌木叢與雜草。崔伊的牧羊業是家族企業，但今年業務受到熱烈歡迎，不得不開始擴大700隻山羊的數量，以滿足客戶需求。
研究表明，野火爆發除了因為氣候變遷導致更熱、更乾燥的條件外，土地管理也很關鍵，地貌上的易燃物像是枯木、雜草、灌木叢越多，越容易增加野火的嚴重程度。
愛達荷大學生態學教授朗博（Karen Launchbaugh）表示，山羊特別適合啃食灌木叢，因此在地中海與加州這類擁有大量灌木叢的地區，就很適合透過放牧山羊來控制野火。
加州的野火防備指南要求居民清除植被和割草，而這正是山羊最擅長的，且山羊可以輕鬆到達人們難以站立的山坡，也能頂著攝氏37.7度（華氏100度）的氣溫泰然自若地進食。朗博指出，山羊吃草時可以只憑後腿站立，口腔又窄又深，舌頭和嘴唇靈巧，還自備解毒能力，基本上什麼植物都來者不拒，天生就很適合擔任「除草機」的工作。
洛杉磯的韋爾杜戈山（Verdugo）自2013年以來，就定期與崔伊的山羊合作，讓山羊前往該處山坡「清除植被」。當地的管理單位表示，最大的好處就是降低了難以進入地區的風險和潛在的職業傷害，因為工作人員在茂密森林與傾斜的山坡上工作時，會面臨很高的受傷風險，但山羊就沒有這個問題。
朗博強調，山羊當然不是唯一對付野火的方法，但利用動物來進行景觀管理，絕對應該放入人們對抗野火的工具箱裡。山羊也有自己的缺點，像是在平坦地形就不是那麼有用，且山羊全年都需要進食，需要專業的牧羊人做好放牧的管理，還要有相關的運輸設備與棚舍。但透過放牧山羊來降低野火的威脅，會產生一種「讓事物回歸自然」的感覺，有助於提高人們的環保意識，而且也更有趣。