▲【9月專輯】流感、腸病毒上門討債　「診所、急診、病房通通滿出來」

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新一波感染症3大趨勢中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學在臉書「Dr. E 小兒急診室日誌」發文表示，上完夜班感受到新一波感染症流行有3大趨勢，今年流感的趨勢，先是A型流感H3N2，再來是A型流感H1N1，回顧往年的經驗，會由A型流感轉變成B型流感，「一種接著一種病毒感染，感覺綿綿無止盡。」
1. 好發於秋冬的病毒性腸胃炎病例明顯增加。
2. 高燒不退病人中，腺病毒感染比例上升。
3. 快篩檢驗出B型流感的比例增加。
小兒科醫師王韋力回應：「跟其他兒科醫師開會，最近診所、急診、病房通通都滿出來了」、「診所常常在開同學會」。他並在臉書「威力醫師的育兒週記-王韋力」發文表示，今年腸病毒疫情真的很嚴重，前幾天門診一早開診，就連續看了3個腸病毒的孩子，手足口症、泡疹性咽峽炎都有。
腸病毒傳染力有多強呢？王韋力表示，在發病前數天，病患喉嚨與糞便就可發現病毒，此時就有傳染力，而發病後一週內傳染力最強。但發病後會持續經由腸道釋出病毒，時間長達8到12週，所以還是建議勤洗手！他提醒，酒精殺不死腸病毒，請用肥皂洗手，若孩子感染腸病毒停課，請在家休息，不要到處趴趴走。
目前2種疫苗對於保護幼兒應該都沒問題，但是到青少年或成年時是否還有保護力，還需要更多研究。例如有民眾家中小兒在2歲前得過2次腸病毒，目前已進入小一，這樣的年紀還是會容易感染，需要留意。
病毒感染到冬季將攀高峰！王韋力進一步受訪表示，秋冬是感冒病毒的旺季，以往呼吸道病毒都是在秋冬季節開始流行，開學才是感冒高峰。然而前2、3年受到免疫負債的影響，今年從暑假就一直有呼吸道病毒、腸病毒、流感肆虐，「一直沒有斷過，這個是比較可怕的狀況」，今年冬天應該還是病症高峰期。
許多專家觀察，由於檢測到非常多病菌，今年冬天應該仍然會有免疫負債的後遺症，評估免疫負債最快也要等到冬天結束、過完農曆年後，等到病毒都出來一輪了，比較有機會結束免疫負債。
王韋力呼籲家長多注意孩童的身體狀況，保持充足的睡眠、足夠的運動，提升健康與身體的吸收力。以目前流行的腸病毒為例，腸道淪為病毒棲息地。腸道是人體最大的免疫系統，腸道健康是人體免疫力體現的一方面，若維持腸道健康，免疫力足夠，就不容易被壞菌與病毒入侵，不只是腸病毒，也可提升對於各種流感與疾病的防禦力。
如何對抗各種病毒債主？疾管署指出，腸病毒目前並沒有特效藥及疫苗，最好的預防方法是大人小孩都要勤洗手，注意個人衛生，就可以降低感染的機會。在幼兒感染腸病毒後的7天內，家長與其他照顧者要特別注意其病情變化，如果出現「嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力」、「肌躍型抽搐（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）」、「持續嘔吐」與「呼吸急促或心跳加快」等腸病毒重症前兆，請務必立即送到大醫院就醫。
同時，目前流感疫情呈現上升趨勢，群聚通報以校園為多，請學校／幼兒園／補習班／兒童課後照顧服務班與中心特別注意防範，落實生病不上班、不上課及各項感染管制措施，亦請民眾務必做好手部衛生與咳嗽禮節，落實勤洗手、有發燒、咳嗽等類流感症狀戴口罩及生病在家休息等措施，如出現呼吸困難、急促、發紺（缺氧）等危險徵兆，請儘速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症的風險，尤其若是自身及親友為65歲以上長者、嬰幼兒、高風險慢性病人及孕婦等流感高危險群，應特別留意健康狀況。同時提醒醫師，如遇病人符合公費流感抗病毒藥劑用藥條件，不需流感快篩，即可開立公費藥劑，以掌握治療黃金時間，降低重症風險。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59388
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