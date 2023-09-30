9/29亞運成績統計／男雙再添金牌　中華隊5金6銀9銅、排名第8

亞運現場／台版阿甘傳奇搬上拳擊擂台　甘家葳藏母喪成半世紀狂人

▲原住民戰士甘家葳頂著超殺的「武士頭」造型，站上杭州亞運拳擊擂台，順利闖進四強，確定銅牌入袋。（圖／特派記者葉政勳攝）
▲原住民戰士甘家葳頂著超殺的「武士頭」造型，站上杭州亞運拳擊擂台，順利闖進四強，確定銅牌入袋。（圖／特派記者葉政勳攝）

特派記者廖聿偉/杭州報導

原住民戰士「阿甘」甘家葳頂著超殺的「武士頭」造型，站上杭州亞運拳擊擂台，最後在男子71公斤8強賽，擊潰馬來西亞對手，順利挺進獎牌戰，且保底至少有一面銅牌，中華隊睽違53年才再度有男子拳擊選手站上亞運頒獎台，等了超過半世紀。

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場上霸氣揮拳、意氣風發的甘家葳，其實是將月初的喪母之痛藏在心中，收拾悲痛之情，專心備戰亞運，他堅信媽媽會在天上守護，幫他加油。

▲甘家葳母親9月初過世，但他仍忍住悲傷，勇敢站上擂台。（圖／特派記者葉政勳攝）
▲甘家葳母親9月初過世，但他仍忍住悲傷，勇敢站上擂台。（圖／特派記者葉政勳攝）
外型粗曠、帥氣的甘家葳擁有4種原住民血統，混著鄒族、布農族、卑南族和阿美族的血液，一路闖進四強戰，也突破上屆雅加達亞運8強的紀錄，且有望將獎牌成色再提升。

甘家葳自認，還是有不足之處，仍需繼續努力。不過達成奪牌目標只是第一步，希望能拚進決賽，為國爭光。

談到八強賽如何完勝馬來西亞對手Mohamed Aswan Bin Che Azmi？甘家葳透露，「提升速度是關鍵，我的技術比較好，所以不能讓對手打出節奏，並掌握住優勢。」

近年台灣拳擊女力崛起，尤其「4金釵」黃筱雯、陳念琴、林郁婷和吳詩儀都陸續在國際賽繳出佳績，甘家葳也期盼能當火車頭，為男子拳擊爭一口氣。

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▲原住民戰士甘家葳頂著超殺的「武士頭」造型，站上杭州亞運拳擊擂台，順利闖進四強，確定銅牌入袋。（圖／特派記者葉政勳攝）
▲原住民戰士甘家葳頂著超殺的「武士頭」造型，站上杭州亞運拳擊擂台，順利闖進四強，確定銅牌入袋。（圖／特派記者葉政勳攝）
▲原住民戰士甘家葳頂著超殺的「武士頭」造型，站上杭州亞運拳擊擂台，順利闖進四強，確定銅牌入袋。（圖／特派記者葉政勳攝）
▲原住民戰士甘家葳頂著超殺的「武士頭」造型，站上杭州亞運拳擊擂台，順利闖進四強，確定銅牌入袋。（圖／特派記者葉政勳攝）

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