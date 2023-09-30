9/29亞運成績統計／男雙再添金牌　中華隊5金6銀9銅、排名第8

亞運游泳／張雨霏亞運獨拿6金！與隊友劉湘都是中國游泳超正女神

▲杭州亞運中國蝶后張雨霏勇奪6金，不管是人氣、顏值都超高，跟隊友劉湘都很受歡迎。（圖／張雨霏微博）
▲杭州亞運中國蝶后張雨霏勇奪6金，不管是人氣、顏值都超高，跟隊友劉湘都很受歡迎。（圖／張雨霏微博）

記者吳政紘/綜合報導

杭州亞運中國蝶后張雨霏勇奪6金，不但人氣高，她還創下不少紀錄，中國女子游泳隊還有另一位顏值高的超級泳將，就是女神劉湘，兩人個性不同，但都是美女，或不少粉絲追蹤，起碼破百萬粉絲支持。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲中國蝶后張雨霏以6面金牌收官稱霸杭州亞運。（取自X ＠CGTNSportsScene）
▲中國蝶后張雨霏以6面金牌收官稱霸杭州亞運。（取自X ＠CGTNSportsScene）
25歲的張雨霏在這次賽事獲得不少紀錄，女子50公尺蝶式金牌、50公尺自由式金牌、400公尺女子混合式接力金牌、100公尺蝶式金牌、400公尺自由式接力金牌、女子蝶式200公尺金牌，堪稱「女版飛魚」，受到粉絲喜愛。

▲杭州亞運中國蝶后張雨霏勇奪6金，不管是人氣、顏值都超高，跟隊友劉湘都很受歡迎。（圖／張雨霏微博）
▲杭州亞運中國蝶后張雨霏勇奪6金，不管是人氣、顏值都超高，跟隊友劉湘都很受歡迎。（圖／張雨霏微博）
張雨霏現為東南大學體育系碩士研究生，他不但在2020東京奧運蝶式200公尺奪銀，還打破奧運紀錄，如今他在這次亞運會又打破亞洲紀錄，的確成為「亞洲蝶后」。

▲杭州亞運中國蝶后張雨霏勇奪6金，不管是人氣、顏值都超高，跟隊友劉湘都很受歡迎。（圖／張雨霏微博）
▲杭州亞運中國蝶后張雨霏勇奪6金，不管是人氣、顏值都超高，跟隊友劉湘都很受歡迎。（圖／張雨霏微博）
▲杭州亞運女子50公尺蝶式，張雨霏和池江璃花子相擁而泣，呈現超越勝負的感動。（特派記者葉政勳攝）
▲杭州亞運女子50公尺蝶式，張雨霏和池江璃花子相擁而泣，呈現超越勝負的感動。（特派記者葉政勳攝）
劉湘現在人氣頗高，也是中國游泳代表隊的超級女神，雖然天生有脊椎側彎等狀況，但她外表亮麗，個性十分俏皮，也擁有不少粉絲支持，但跟張雨霏比起來，又是不同類型。

日本在「天才少女」池江璃花子因為罹癌後復出，還可以游出亞運銅牌佳績，這也感染了張雨霏，她想在亞運送一份禮物給池江，但想不到送什麼，後來有記者問了池江，這位日本泳手表示喜歡熊貓，所以張雨霏就將隨身的熊貓公仔送給對方，也成為佳話。

▲杭州亞運女子50公尺蝶式，張雨霏和池江璃花子相擁而泣，呈現超越勝負的感動。（記者葉政勳攝）
▲杭州亞運女子50公尺蝶式，張雨霏和池江璃花子相擁而泣，呈現超越勝負的感動。（記者葉政勳攝）
▲杭州亞運中國游泳女神劉湘很受歡迎。（圖／劉湘微博）
▲杭州亞運中國游泳女神劉湘很受歡迎。（圖／劉湘微博）
▲杭州亞運中國游泳女神劉湘很受歡迎。（圖／劉湘微博）
▲杭州亞運中國游泳女神劉湘很受歡迎。（圖／劉湘微博）
▲杭州亞運中國游泳女神劉湘很受歡迎。（圖／劉湘微博）
▲杭州亞運中國游泳女神劉湘很受歡迎。（圖／劉湘微博）

更多「杭州亞運精采時刻」相關新聞。

亞運游泳／亞洲蝶后張雨霏超暖心！相擁池江稱她一路走來不容易

亞運游泳／張雨霏無緣7金王爆出陰謀論　汪雪兒搶跳被質疑是故意

亞運游泳／抗癌鬥士池江璃花子奪銅　與張雨霏相擁而泣太感人

亞運游泳／奧運已不是遙遠的夢！黃智勇：王冠閎是泳壇指標性人物

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞