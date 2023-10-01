獨／《未來少女》緋紅魅影王牌超愛哭！香蘭罕吐心境：常常忍不住

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「我沒有什麼遺憾！」香蘭說，她在節目中玩得很開心，也從中學到如何成為一位公眾人物，而這些眉角都是緋紅魅影的姐姐教的，「什麼可以做、什麼不行做，分寸都要抓好。」
雖然擁有172公分的身高，但香蘭只有15歲，而且還是首次踏進演藝圈，站在螢光幕面前表演，在緋紅魅影裡面學習成長，也為她帶來龐大的壓力，每次公演、每次練習都會無預警崩潰大哭。
香蘭自認，在進入演藝圈之前，都是處在自己的舒適圈，殊不知一踏進去後，必須得去嘗試各式各樣的新東西，不知不覺壓力變大，但在受到大家的支持與鼓勵後，才會忍不住把壓力通通釋放，受訪時，香蘭還不斷對鏡頭道歉，說自己常帶給大家困擾，模樣十分可愛。
不過，愛哭鬼的個性，讓香蘭受到姐姐們百般疼愛，她說，只要今天被發現有點怪怪的，姐姐們就會馬上關心，「怎麼那麼安靜，發生什麼事了？」特別是佟凱玲，讓香蘭形容是專屬她的心靈導師，「常常找我聊天，跟我講說，其實壓力不用太大，妳做得很好很棒了。」
賭氣才踏進演藝圈 想和薄荷水晶丞妘合作
提到為何想要踏進演藝圈？香蘭的理由超普通，原來是小時候看到姊姊們在跳舞，結果就被嗆聲，「不要擋在那邊，妨礙到我們練舞了！」這讓原本對舞蹈沒興趣的香蘭，瞬間燃起鬥志，也想要證明自己，結果就從幼稚園邊看邊學，慢慢到14歲才開始接觸正規的訓練。
至於唱歌方面，對香蘭來說也是一大挑戰，在上集獨自1人表演〈夜晚的你〉廣受好評，也讓大家看到她的超廣音域。其實一開始練習時，香蘭可是吃盡苦頭，「這首歌Demo音域偏高，我很難輕鬆地唱。」學會如何發聲、控制鼻腔後，每天練習才能習慣那種感覺，而且常常破音，幸好表演那天完美到位，讓緋紅魅影的姐姐們哭成一片，替妹妹香蘭感到驕傲。
說到最想合作的少女，香蘭馬上點名薄荷水晶的成員張丞妘，原來兩人是在跳主題曲〈未來就是現在〉中認識，起因還是香蘭不小心遲到，才開啟聊天話題，「發現她是一個在處理事情上很成熟、唱歌厲害、跳舞控制力又好的人。」讓香蘭十分欣賞，希望有朝一日能和丞妘在舞台上表演。
有趣的是，香蘭其實私下個性搞怪又活潑，宛如變色龍一樣，適應力極強，經紀人就在一旁爆料，香蘭對每個人說話的模式都不一樣，而且隨時隨地都可以坐著、躺著，荒唐到經紀人攤手，早已見怪不怪。
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