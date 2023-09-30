▲雞蛋又惹禍！3歲娃腹瀉拉血便　3招避免中秋烤出腸胃炎

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食物受汙染 易引起沙門氏菌感染症沙門氏菌感染症常發生於嬰兒和5歲以下小孩，主因為食物來源遭受污染，容易發生在7月~10月氣候溫暖的季節。一般臨床症狀以急性腸胃炎表現，在感染後約6-48小時會有噁心、嘔吐及下痢等，伴隨發燒及腹部絞痛等症狀，通常發燒72小時內會好轉。嬰兒、老年人或免疫功能低下者症狀通常較嚴重，易因菌血症引發其他嚴重併發症。[i]
陳信儒表示，有些蛋殼上會沾染沙門氏桿菌，若家長接觸雞蛋後沒有洗手，接著觸摸其他食材，就會造成沙門氏桿菌傳播。一般成人可以耐受的菌量比較高，吃生雞蛋或許沒事，不會造成嚴重感染，但是3歲的小小孩本身免疫力較差，光是沾到蛋殼上面的沙門氏桿菌就會中標，出現腹瀉、發燒、血便等症狀，嚴重者需要住院、施打抗生素治療。而且沙門氏桿菌甚至可能從腸胃道跑到血液裡面，演變為敗血症，需要當心。
吃的健康安心 醫囑中秋烤肉3原則第1步 挑選合格食材
選擇合格的大賣場、有認證的食材，並注意保存期限。中秋節仍然炎熱，避免肉品或海鮮烹煮之前退冰過久，容易滋生細菌。
第2步 生熟食分開處理
如果是在家自己烤肉，可將生食與熟食分開處理，包括準備2片砧板、2種刀具，可防止生熟食混到。
第3步 烹調至全熟
有些民眾喜愛半生不熟的新鮮口感，但若食材比較厚，或是例如海鮮、雞肉類較容易滋生細菌，一旦烹調溫度低於70度，細菌容易存活，免疫力較弱的族群吃下肚中，就容易腹瀉，建議烹調至全熟較安全。
海鮮病毒多、生菜沒煮熟 也要當心除了雞蛋，醫師提醒，海鮮與生菜也要謹慎處理。海鮮中含有的病毒跟細菌種類相當繁雜，包括霍亂弧菌、腸炎弧菌等，生食容易引起感染，最好烤熟再吃，若真的愛吃生食，建議挑選標榜生食級的干貝或生魚片，且經過專業處理，不然一般不建議生食。
另有不少民眾喜愛烤肉＋生菜的標配，但生菜跟雞蛋相似，沒煮熟就吃仍有風險，而且一般民眾不易查證食品履歷，腸胃道感染的細菌或病毒，如大腸桿菌、沙門氏菌、諾羅病毒、A型肝炎病毒等，大多是經由糞口傳染，建議挑選合格食材，確實清洗乾淨、煮熟再食用，才能確保中秋團圓吃的開心又健康。
[i] https://www.cdc.gov.tw/Category/Page/VAL8VSwJKYLQp_ydA-UHgg
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59401
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