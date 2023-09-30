盧廣仲唱到一半！曾國城帶一票人衝上台 放話讓他唱到12點
盧廣仲今（30）日晚在台北小巨蛋，舉行「勵志的團圓」旗艦安可場，剛好開唱時間正逢中秋連假，還遇上盧媽媽的農曆生日，所以盧廣仲在演唱會特別演唱了〈月亮代表我的心〉，為盧媽媽慶生。盧廣仲把他主演的電影《他馬克老闆》演員群通通請來，曾國城則是積極宣傳電影，放話如果票房沒有200萬，讓盧廣仲唱到12點。
記者吳雨婕／台北報導
盧廣仲今年從高雄故鄉場唱回台北團圓場，兩場恰巧都跟「生日」有關，先是迎接自己的生日，接著中秋節是盧媽媽生日，孝順的他特地準備兩首跟經典月亮歌曲〈Moon River〉、〈月亮代表我的心〉，在月圓人團圓的日子，與粉絲一起過節之外，也為盧媽媽獻上最大的祝福，他表示：「確定小巨蛋安可場的檔期後，發現剛好是中秋連假，也是盧媽媽的生日，所以就在想，既然有這麼多小隊員在場，就用月亮金曲替盧媽媽祝壽，這兩首也是她最喜歡的歌曲。」
演唱〈工作和休閒〉時，盧廣仲主演的電影《他馬克老闆》演員群，包含導演瞿友寧、曾國城、黃宣、旺福小民、黃鐙輝、江齊、蔡黃汝（豆花妹）等，都擔任嘉賓站上小巨蛋舞台，由於《他馬克老闆》已經於近日上映，曾國城立即表示，希望今天在台北小巨蛋的1萬人能發揮影響力，「如果明天《他馬克老闆》沒有200萬票房，就讓盧廣仲唱到12點；如果明天賣到200萬讓他唱3天。」