美國教育現狀？高中生激烈爭吵　老師制止反遭「金屬椅砸頭」倒地

美國密西根州（Michigan）的弗林特西南學院高中（Flint Southwestern Academy High School），日前有2位學生在教室發生激烈爭吵，女老師站在教室中央阻止，沒想到其中1位學生竟朝老師的方向扔出金屬椅子，女老師被砸中頭部後當場倒地不起，現場尖叫聲四起，畫面曝光後引發熱議，正計畫競選密西根州議員的前底特律警察局長克雷格（James Craig），痛批這事件「凸顯出密西根州教育的悲慘現狀」。 我是廣告 請繼續往下閱讀 綜合外媒報導，當時兩位學生不知何故發生激烈口角，分別位於教室左右兩側互相叫囂。而一位女老師試圖制止糾紛，但當女老師對著一側講話時，教室另一側的學生扔出金屬椅子，不偏不倚擊中背對她的女老師，女老師當場倒地。不確定學生扔椅子是蓄意要攻擊老師，或是想攻擊與她吵架的學生，但老師倒地後，兩人隨即就扭打在一起，也沒上前關心老師狀況，行為相當離譜。校方表示，女老師隨後送醫接受治療，並無大礙當天就已經出院。學校強調，許多學生和教職人員都認為這位女老師「是位英雄」，展現出獻身教育的韌性和奉獻精神。至於扔椅子的學生，學校表示會要她「承擔責任」，但尚不清楚具體的處分為何。這段老師被學生用椅子擊倒的影片在社群網路瘋傳，許多美國網友認為這呈現了美國教育的現況。正計畫競選密西根州議員的前底特律警察局長克雷格表示，密西根的年輕人未受到良好教育，不尊重老師，沒有秩序也沒有方向，導致社會混亂、犯罪和失業增加，「密西根人應該得到更好的」。美國政府10／1關門倒數！國會仍難達共識 聯邦員工準備放無薪假影／「破紀錄暴雨」淹沒紐約市！多條地鐵癱瘓 進入緊急狀態對抗野火的秘密武器？加州「山羊出租」大受歡迎 出征後寸草不生返家途中不忘接財神！半路停車買彩券 她只買1張幸運抱走3000萬