起馬宴王不見王！侯友宜首度同框蔡壁如 蔡其昌對郭台銘喊加油
台中梧棲浩天宮北港徒步進香起馬宴今晚席開700多桌，廟方邀請各組總統參選人參加，但僅有2位參選人現身。早到的郭台銘遇到老朋友蔡壁如，寒暄後幾乎零互動，倒是民進黨立法院副院長蔡其昌主動上前握手、對郭台銘喊加油；侯友宜在宴席快結束時趕來，不僅和盧秀燕壓軸大進場，受到熱情歡迎，還首度與蔡壁如同框。
記者顏幸如／台中報導
浩天宮大庄媽祖10月8日將徒步到北港進香7天6夜，今（30）日晚間安排中堡53庄起馬宴，廟方廣邀各組總統參選人共襄盛舉，郭台銘傍晚5點便到浩天宮參香，隨後與外國學生、廟方、信徒開心合照。
5時50分起馬宴開始，郭台銘進場後遇到民眾黨立委參選人蔡壁如，簡單寒暄後互動不多，反而和中華統一促進黨總裁張安樂聊了幾句。民進黨總統參選人賴清德由立法院副院長蔡其昌代表出席，蔡其昌主動上前與郭台銘握手，還對他喊了2次「加油」。郭台銘致詞後離開會場，民眾黨總統參選人柯文哲則將等起駕大典再參加。
國民黨總統參選人侯友宜在台中市長盧秀燕陪同下，晚間7時20分大進場，避開與郭台銘同台。侯友宜被廟方請上主桌後，盧秀燕邀請「今日最大貴賓」侯友宜、民眾黨立委候選人蔡壁如一起上台，三人首度同框。
盧秀燕致詞時大力推薦侯友宜，指他一生用生命保護台灣人民安全，呼籲民眾支持。侯友宜則請大家效法媽祖精神、團結台灣人力量讓兩岸和平，不要戰爭。隨後走下台逐桌致意，蔡壁如雖緊跟在後，不過漢子加燕子人氣太旺，不時被人群沖散。