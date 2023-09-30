YouTuber瘋男76萬訂閱無預警被刪！本人心痛證實：7年心血全歸零
知名網紅YouTuber「瘋男crazy man」，憑藉大膽又新奇的風格，累積至今擁有76萬粉絲訂閱，沒想到在9月24日當天中午12點，無預警遭到YouTube官方刪除頻道，讓成員晨灰非常痛心，「在沒有收到任何紅標跟警告的情況下，頻道跟裡頭的影片就全部都沒了，我含淚心痛，7年的心血完全歸零！」
記者詹鎰睿／綜合報導
回想7年前「瘋男crazy man」頻道成立初衷，晨灰則說「如果有一天我7、80歲還躺在病床上，回顧我這一生，如果有很多事都沒去做，沒去克服，也沒有去挑戰各種極限，我會覺得這一生來的很可惜。」
於是晨灰便決定要成立一個頻道，要帶領觀眾去克服各種恐懼，去體驗很多人想過卻不敢去做的事情，去實測各種挑戰，例如被蜘蛛咬、鱉咬、蛇咬等等，沒想到2017年創立至今，卻也在2023年無預警被官方刪除，所有回憶與成就通通消失不見。
雖然難受，但晨灰也說這不是一個結束，正是另一段故事的開始，他也正式開啟了個人頻道「瘋男晨灰」準備好開始一段新的旅程，也相信會有更多更好的創作內容，「謝謝這7年來陪伴我們的觀眾，謝謝有訊息關心我的朋友觀眾們，因為有你們才有這個頻道，瘋男已經正式走入歷史了，謝謝你們，會難過、會失落、會不捨，但未來我還是會在個人頻道上持續創作。」