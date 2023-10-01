亞運桌球／驚天冷門！中國兩組女雙都進不了4強　21年後再度丟金

杭州亞運／中華成棒隊首戰泰國！中華隊30日賽程、轉播懶人包看這

▲杭州亞運中華隊內野手吳念庭，跟老爸吳復連首度聯手打國家隊。（圖／吳政紘攝）
▲杭州亞運中華隊內野手吳念庭，跟老爸吳復連首度聯手打國家隊。（圖／吳政紘攝）

記者吳忠育/綜合報導

2022年杭州亞運中華代表團派出521名運動員，參賽33種項目，其中柔道跆拳道、舉重、田徑，以及網球、軟網、桌球、高爾夫和滑輪溜冰等運動，是我國代表團的重要獎牌庫。中華隊獎牌庫累積7金9銀9銅，柔道楊勇緯、連珍羚先接力奪金，鞍馬王子李智凱寫二連霸圍棋黑馬許皓鋐殺出加碼金牌男雙莊吉生/許育修再添一金，緊接著滑輪溜冰小將施沛妤以及女雙詹詠然/詹皓晴為台灣再進帳兩金，10/1萬眾矚目的棒球賽事即將登場，另外在三對三男籃、電競絕地求生決賽等項目也有機會奪金，中華隊每日賽程、觀戰懶人包都會持續更新，杭州亞運的相關報導也請持續鎖定《NOWnews今日新聞》！（持續更新）

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▲▲杭州亞運中華隊10月1日重點賽事。（圖/NOWnews社群中心）
▲杭州亞運中華隊10月1日重點賽事。（圖/NOWnews社群中心）
射箭

9:00

反曲弓男子個人資格賽

湯智鈞/魏均珩/蘇于洋/戴宇軒

9:00

複合弓女子個人資格賽

陳怡瑄/黃逸柔/王律勻/陳麗如

14:20

反曲弓女子個人資格賽

雷千瑩/彭家楙/邱意晴/郭紫穎

14:20

複合弓男子個人資格賽

陳界綸/楊承叡/張正韋/潘宇平


▲杭州亞運「台灣最速男」楊俊瀚無緣100公尺決賽。（中華奧會提供）
▲杭州亞運「台灣最速男」楊俊瀚將於200公尺登場。（中華奧會提供）
田徑

9:00

女子七項全能-跳遠

陳彩娟

9:10

男子110公尺跨欄預賽

陳奎儒

10:05

女子七項全能-標槍

陳彩娟

10:15

男子200公尺預賽

楊俊瀚

19:00

男子鉛球決賽

馬皓瑋

19:10

男子跳遠決賽

林昱堂/林佳興

19:55

男子200公尺準決賽

楊俊瀚

20:45

女子七項全能-800公尺

陳彩娟

21:15

女子100公尺跨欄決賽

張博雅


▲中華隊出發杭州亞運！中職會長蔡其昌致贈加菜金20萬，並跟吳念庭寒暄。（圖／中職提供）
▲中華隊出發杭州亞運！中職會長蔡其昌致贈加菜金20萬，並跟吳念庭寒暄。（圖／中職提供）
棒球

18:30

小組賽VS.泰國

吳昇峰/王政浩/賴柏瑋/林昱珉/陳 柏毓/劉致榮/潘文輝/王彥程/吳念 庭/古林睿煬/鄭浩均/林家正/戴培 峰/李亦崴/廖俊凱/陳敏賜/鄭宗哲/ 李灝宇/林立/林子豪/楊振裕/申皓瑋/林安可/林子偉

▲杭州亞運中華成棒隊首戰將出戰泰國，林立有機會扛中心打線。（圖／中華奧會提供）
▲杭州亞運中華成棒隊首戰將出戰泰國，林立有機會扛中心打線。（圖／中華奧會提供）
籃球3X3

17:15

男子準決賽

林信寬/江均/余祥平/汪哲宇

19:30（若準決賽輸）

男子銅牌賽

林信寬/江均/余祥平/汪哲宇

20:30（若準決賽贏）

男子金牌賽

林信寬/江均/余祥平/汪哲宇

16:25

女子準決賽VS.蒙古

郭虹廷/陳昱潔/徐詩涵/黃巧鈞

19:00（若準決賽輸）

女子銅牌賽

郭虹廷/陳昱潔/徐詩涵/黃巧鈞

20:00（若準決賽贏）

女子金牌賽

郭虹廷/陳昱潔/徐詩涵/黃巧鈞


籃球5X5

13:30

女子預賽第3輪VS.韓國

鄭伊秀/林育庭/彭曉彤/林蝶/羅蘋/ 黃鈴娟/陳晏宇/潘姿吟/陳薇安/徐 玉蓮/劉希曄/卓敬


▲台灣「拳擊女王」陳念琴在女子66公斤級出戰，面對尼泊爾女將Binita Thapa Magar，只花1分32秒就被裁判裁定獲勝，挺進8強戰。（圖／中華奧會提供）
▲台灣「拳擊女王」陳念琴在女子66公斤級出戰，面對尼泊爾女將Binita Thapa Magar，只花1分32秒就被裁判裁定獲勝，挺進8強戰。（圖／中華奧會提供）
拳擊

14:15

女子57公斤級預賽/準決賽

林郁婷VS.泰國 /ZULKA/YNAROVA Shoira

14:45

女子60公斤級預賽/準決賽

吳詩儀VS.烏茲別克/KODIROVA Raykhona

15:15

女子66公斤級預賽/準決賽

陳念琴VS.塔吉克

15:45

男子63.5公斤級預賽/準決賽

賴主恩VS.中國/王向陽


高爾夫

6:30

男子個人賽暨團體賽第4輪

蘇晉弘/洪健堯/王偉軒/葉昱辰

6:30

女子個人賽暨團體賽第4輪

黃亭瑄/錢珮芸/蔡佩穎


克拉術

9:30

男子81公斤級預賽

黃君達VS.蒙古/KHADBAATAR Dashzegve

9:30

女子70公斤級預賽

李宛庭VS.伊朗/AZARPEIVAND Tahereh

9:30

女子70公斤級預賽

鄒佳雯VS.吉爾吉斯 /KAMCHYBEKOVA Dina

14:00

男子81公斤級準決賽

黃君達

14:00

男子81公斤級決賽

黃君達

14:00

女子70公斤級準決賽

李宛庭

14:00

女子70公斤級決賽

李宛庭

14:00

女子70公斤級準決賽

鄒佳雯

14:00

女子70公斤級決賽

鄒佳雯


圍棋

9:30

男子團體預賽第5輪VS.日本

許家元/許皓鋐/賴均輔/王元均/林 君諺/徐靖恩

9:30

女子團體預賽第5輪VS.中國

黑嘉嘉/盧鈺樺/楊子萱/李嘉馨

15:00

男子團體預賽第6輪

許家元/許皓鋐/賴均輔/王元均/林 君諺/徐靖恩


象棋

14:00

混合團體第5輪VS.馬來西亞

劉國華/葛振衣/趙奕帆/彭柔安/李 思誼

19:00

混合團體決賽馬

劉國華/葛振衣/趙奕帆/彭柔安/李 思誼


橋藝

9:00

男子團體預賽

陳立錚/周哲民/葉政宏/王功杰/吳 明瑄/張偉明

9:00

混合團體預賽

范綱維/劉名謙/吳資麟/蔡博雅/陳 冠瑄/蘇皓沂

女子團體預賽

劉佩華/蕭冠筑/林蔭宇/陳瑩守/楊 茗清/劉藺秦


電子競技

19:00

絕地求生M決賽VS.南韓 /中國//印尼

王金弘/蔣健廷/王柏智/蔡宬鍑/陳 鴻明


滑輪溜冰

9:20

競速溜冰男子1000公尺爭先賽預賽

趙祖政/黃玉霖

10:05

競速溜冰男子1000公尺爭先賽準決賽

趙祖政/黃玉霖

10:50

競速溜冰男子1000公尺爭先賽決賽

趙祖政/黃玉霖

9:00

競速溜冰女子1000公尺爭先賽預賽

劉懿萱/李孟竹

9:45

競速溜冰女子1000公尺爭先賽準決賽

趙祖政/黃玉霖

10:40

競速溜冰女子1000公尺爭先賽決賽

趙祖政/黃玉霖


射擊

9:00

男子團體不定向飛靶資格賽第2階段

楊昆弼/莊翰霖/陳貴鵬

9:00

男子不定向飛靶資格賽第2階段

楊昆弼/莊翰霖/陳貴鵬

9:00

女子不定向飛靶資格賽第2階段

劉宛渝/林怡君

15:00

女子不定向飛靶決賽

劉宛渝/林怡君

16:00

男子不定向飛靶決賽

楊昆弼/莊翰霖/陳貴鵬


▲林昀儒和莊智淵搭檔出戰杭州亞運混雙賽事。（圖／中華奧會提供）
▲林昀儒和莊智淵搭檔出戰杭州亞運混雙賽事。（圖／中華奧會提供）
桌球

12:45

男子雙打4強賽

林昀儒/莊智淵VS.南韓 JANG Woojin/LIM Jonghoon

18:30

男子雙打決賽

林昀儒/莊智淵


室內排球

14:30

女子預賽VS.泰國

廖苡任/林書荷/吳芳妤/甘可慧/邱 雅慧/許菀芸/林靖儀/陳姿雅/胡曉 佩/黃蔓亞/張瓈文/賴湘程


舉重

10:00

男子61公斤級B組

高展宏


中華電信 MOD

愛爾達體育1、2、3台(CH200、201、202)

愛爾達亞運1、2、3台(CH220、221、222)

無線電視

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有線電視

緯來體育台(CH72)、緯來育樂台(CH71)、緯來綜合台(CH26)

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📱網路轉播平台👇

Hami Video運動館、ELTA TV愛爾達電視

▲截至9月30日杭州亞運中華代表隊拿下25面獎牌。（圖/NOWnews社群中心）
▲截至9月30日杭州亞運中華代表隊拿下25面獎牌。（圖/NOWnews社群中心）

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