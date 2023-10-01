杭州亞運／中華成棒隊首戰泰國！中華隊30日賽程、轉播懶人包看這

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9:00
反曲弓男子個人資格賽
湯智鈞/魏均珩/蘇于洋/戴宇軒
9:00
複合弓女子個人資格賽
陳怡瑄/黃逸柔/王律勻/陳麗如
14:20
反曲弓女子個人資格賽
雷千瑩/彭家楙/邱意晴/郭紫穎
14:20
複合弓男子個人資格賽
陳界綸/楊承叡/張正韋/潘宇平
田徑
9:00
女子七項全能-跳遠
陳彩娟
9:10
男子110公尺跨欄預賽
陳奎儒
10:05
女子七項全能-標槍
陳彩娟
10:15
男子200公尺預賽
楊俊瀚
19:00
男子鉛球決賽
馬皓瑋
19:10
男子跳遠決賽
林昱堂/林佳興
19:55
男子200公尺準決賽
楊俊瀚
20:45
女子七項全能-800公尺
陳彩娟
21:15
女子100公尺跨欄決賽
張博雅
棒球
18:30
小組賽VS.泰國
吳昇峰/王政浩/賴柏瑋/林昱珉/陳 柏毓/劉致榮/潘文輝/王彥程/吳念 庭/古林睿煬/鄭浩均/林家正/戴培 峰/李亦崴/廖俊凱/陳敏賜/鄭宗哲/ 李灝宇/林立/林子豪/楊振裕/申皓瑋/林安可/林子偉
籃球3X3
17:15
男子準決賽
林信寬/江均/余祥平/汪哲宇
19:30（若準決賽輸）
男子銅牌賽
林信寬/江均/余祥平/汪哲宇
20:30（若準決賽贏）
男子金牌賽
林信寬/江均/余祥平/汪哲宇
16:25
女子準決賽VS.蒙古
郭虹廷/陳昱潔/徐詩涵/黃巧鈞
19:00（若準決賽輸）
女子銅牌賽
郭虹廷/陳昱潔/徐詩涵/黃巧鈞
20:00（若準決賽贏）
女子金牌賽
郭虹廷/陳昱潔/徐詩涵/黃巧鈞
籃球5X5
13:30
女子預賽第3輪VS.韓國
鄭伊秀/林育庭/彭曉彤/林蝶/羅蘋/ 黃鈴娟/陳晏宇/潘姿吟/陳薇安/徐 玉蓮/劉希曄/卓敬
拳擊
14:15
女子57公斤級預賽/準決賽
林郁婷VS.泰國 /ZULKA/YNAROVA Shoira
14:45
女子60公斤級預賽/準決賽
吳詩儀VS.烏茲別克/KODIROVA Raykhona
15:15
女子66公斤級預賽/準決賽
陳念琴VS.塔吉克
15:45
男子63.5公斤級預賽/準決賽
賴主恩VS.中國/王向陽
高爾夫
6:30
男子個人賽暨團體賽第4輪
蘇晉弘/洪健堯/王偉軒/葉昱辰
6:30
女子個人賽暨團體賽第4輪
黃亭瑄/錢珮芸/蔡佩穎
克拉術
9:30
男子81公斤級預賽
黃君達VS.蒙古/KHADBAATAR Dashzegve
9:30
女子70公斤級預賽
李宛庭VS.伊朗/AZARPEIVAND Tahereh
9:30
女子70公斤級預賽
鄒佳雯VS.吉爾吉斯 /KAMCHYBEKOVA Dina
14:00
男子81公斤級準決賽
黃君達
14:00
男子81公斤級決賽
黃君達
14:00
女子70公斤級準決賽
李宛庭
14:00
女子70公斤級決賽
李宛庭
14:00
女子70公斤級準決賽
鄒佳雯
14:00
女子70公斤級決賽
鄒佳雯
圍棋
9:30
男子團體預賽第5輪VS.日本
許家元/許皓鋐/賴均輔/王元均/林 君諺/徐靖恩
9:30
女子團體預賽第5輪VS.中國
黑嘉嘉/盧鈺樺/楊子萱/李嘉馨
15:00
男子團體預賽第6輪
許家元/許皓鋐/賴均輔/王元均/林 君諺/徐靖恩
象棋
14:00
混合團體第5輪VS.馬來西亞
劉國華/葛振衣/趙奕帆/彭柔安/李 思誼
19:00
混合團體決賽馬
劉國華/葛振衣/趙奕帆/彭柔安/李 思誼
橋藝
9:00
男子團體預賽
陳立錚/周哲民/葉政宏/王功杰/吳 明瑄/張偉明
9:00
混合團體預賽
范綱維/劉名謙/吳資麟/蔡博雅/陳 冠瑄/蘇皓沂
女子團體預賽
劉佩華/蕭冠筑/林蔭宇/陳瑩守/楊 茗清/劉藺秦
電子競技
19:00
絕地求生M決賽VS.南韓 /中國//印尼
王金弘/蔣健廷/王柏智/蔡宬鍑/陳 鴻明
滑輪溜冰
9:20
競速溜冰男子1000公尺爭先賽預賽
趙祖政/黃玉霖
10:05
競速溜冰男子1000公尺爭先賽準決賽
趙祖政/黃玉霖
10:50
競速溜冰男子1000公尺爭先賽決賽
趙祖政/黃玉霖
9:00
競速溜冰女子1000公尺爭先賽預賽
劉懿萱/李孟竹
9:45
競速溜冰女子1000公尺爭先賽準決賽
趙祖政/黃玉霖
10:40
競速溜冰女子1000公尺爭先賽決賽
趙祖政/黃玉霖
射擊
9:00
男子團體不定向飛靶資格賽第2階段
楊昆弼/莊翰霖/陳貴鵬
9:00
男子不定向飛靶資格賽第2階段
楊昆弼/莊翰霖/陳貴鵬
9:00
女子不定向飛靶資格賽第2階段
劉宛渝/林怡君
15:00
女子不定向飛靶決賽
劉宛渝/林怡君
16:00
男子不定向飛靶決賽
楊昆弼/莊翰霖/陳貴鵬
桌球
12:45
男子雙打4強賽
林昀儒/莊智淵VS.南韓 JANG Woojin/LIM Jonghoon
18:30
男子雙打決賽
林昀儒/莊智淵
室內排球
14:30
女子預賽VS.泰國
廖苡任/林書荷/吳芳妤/甘可慧/邱 雅慧/許菀芸/林靖儀/陳姿雅/胡曉 佩/黃蔓亞/張瓈文/賴湘程
舉重
10:00
男子61公斤級B組
高展宏
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