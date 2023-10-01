小犬颱風「今天開始增強」！暴風圈可能觸陸 最大風雨時程曝光
輕度颱風小犬9月30日凌晨2時生成，預計今（1）日開始增強，未來巔峰可以到達中颱以上，然而根據目前各國路徑預測，方向持續北移往台灣巴士海峽前進。氣象專家彭啟明表示，目前看來，小犬颱風周三起將逐步受到外圍環流影響，週四最接近，海上警報有可能週二就會發布。
記者張嘉哲/綜合報導
彭啟明提到，小犬颱風大趨勢仍然往巴士海峽方向前進，暴風圈碰觸台灣近海或陸地的機會很高，週三起將逐步受到外圍環流影響，週四最接近，週五逐步遠離，如果照氣象署目前預估路徑，可能週二發布海上颱風警報。
彭啟明也特別提醒，目前小犬的路徑預測仍有不確定性，還是要看未來高壓的發展，但預測上，東北季風預期是在周二、三時顯著減弱改變，預期不會有顯著的共伴效應，在東半部要留意較大的雨勢，尤其週三、四、五一連三天，民眾防颱準備一定要及早做好，才能減少天災帶來的傷害損失。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」也表示，下週三（10月4日）起東部、北部受到小犬颱風外圍環流影響，將有持續性雨勢及大雨。週四至五（10月5日至10月6日）颱風通過台灣南端，風雨情況會更明顯，並且擴展到南部。不過目前颱風路徑、發展型態都還有變數，各地實際風雨情形，還需要持續關注。
至於今天的天氣，氣象署則提到，今天北方冷空氣南下，台灣附近為東北季風環境，迎風面桃園以北及東半部地區高溫稍降1、2度左右，約落在31、32度，其他地區影響不大，還是多雲到晴的高溫型態，中午前後紫外線偏強，外出請做好防曬並多補充水分。