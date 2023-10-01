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3+7=8？中國「十一黃金周」實則縮水　放完假還得上7天班

▲中國正值十一長假，許多中國民眾也趁著這次長假，湧入觀光景點。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國正值十一長假，許多中國民眾也趁著這次長假，湧入觀光景點。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

中國目前正值「十一長假」期間，許多中國民眾也趁著這次長假，湧入觀光景點。不過有民眾發現，雖然官媒大肆報導此次長假堪稱「超級黃金周」，但假期天數實際上卻「縮水」，原本有7天的國慶假期和3天的中秋假期，加起來卻只有8天。網友恩分在網路上寫下「7+3=8」、「3+7=8」等看似錯誤的等式，來表達自己的不滿。

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根據《自由亞洲電台》報導，9月29日至10月6日這8天的期間，為中國國慶假期和中秋長假。不過由於中國的調休制度會將假期之外的部分休息日變成工作日，因此中國民眾還得在10月7日（星期六）、8日（星期日）這兩天上班。這也代表著，在8天長假結束之後，中國民眾還必須連續工作7天。報導指出，這種放假調休安排，是中國國務院辦公廳在去年12月公布的。

一名來自廣州海珠區的徐姓民眾表示，雖然放假感覺很快樂，但在假期結束後還要連上7天班，讓他備感壓力和焦慮，「放假就是放假，這樣7天加上3天只有8天假算怎麼回事。而且之後又要上7天，實在是受不了。」他認為，對於調休這種制度的看法因人而異，不少人會喜歡比較長的假期，但是大部分人對這種調休「還是很煩的」。

在往年，中國國慶長假通常是10月1日到7日這7天，中秋節假期則有3天。但在今年，由於中秋節臨近中國國慶假期的9月29日，因此兩個假期被合併起來，但總數卻不是10天，只有8天。對此，不少中國民眾在微博上寫下「7+3=8」、「3+7=8」這種看似錯誤的等式，對這種放假安排表達不滿，認為自己的假期實際上變少了，還有網友表示，「學了那麼長時間的數學，原來7+3=8呀。」

中國國慶和中秋的法定假期時長，分別只有3天和1天。因此今年的雙節8天假期中，實際上有4天不是法定假期。這4天中，有2天屬於每週雙休日，還有兩天就要通過「調休」的方式，將8天假期之後的雙休日變成工作日。這也就導致了先放8天假、再上7天班的情況。

一名現居美國加州的維權律師陳泰和認為，這種現象與中國本身不科學的假期制度有關。他認為中國應學習美國的靈活放假方式。陳泰和以他生活的加州灣區為例，表示在灣區不同城市的不同學校，很多假期的安排都會有所不同，甚至還有學校專門放「雪假」，每個學校的雪假時間也都是不一樣的。

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