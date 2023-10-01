3+7=8？中國「十一黃金周」實則縮水　放完假還得上7天班

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一名來自廣州海珠區的徐姓民眾表示，雖然放假感覺很快樂，但在假期結束後還要連上7天班，讓他備感壓力和焦慮，「放假就是放假，這樣7天加上3天只有8天假算怎麼回事。而且之後又要上7天，實在是受不了。」他認為，對於調休這種制度的看法因人而異，不少人會喜歡比較長的假期，但是大部分人對這種調休「還是很煩的」。
在往年，中國國慶長假通常是10月1日到7日這7天，中秋節假期則有3天。但在今年，由於中秋節臨近中國國慶假期的9月29日，因此兩個假期被合併起來，但總數卻不是10天，只有8天。對此，不少中國民眾在微博上寫下「7+3=8」、「3+7=8」這種看似錯誤的等式，對這種放假安排表達不滿，認為自己的假期實際上變少了，還有網友表示，「學了那麼長時間的數學，原來7+3=8呀。」
中國國慶和中秋的法定假期時長，分別只有3天和1天。因此今年的雙節8天假期中，實際上有4天不是法定假期。這4天中，有2天屬於每週雙休日，還有兩天就要通過「調休」的方式，將8天假期之後的雙休日變成工作日。這也就導致了先放8天假、再上7天班的情況。
一名現居美國加州的維權律師陳泰和認為，這種現象與中國本身不科學的假期制度有關。他認為中國應學習美國的靈活放假方式。陳泰和以他生活的加州灣區為例，表示在灣區不同城市的不同學校，很多假期的安排都會有所不同，甚至還有學校專門放「雪假」，每個學校的雪假時間也都是不一樣的。