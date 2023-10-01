熊熊昔不雅片外流！老公被調侃「妻負面新聞太多」 一句話回應了
36歲女星熊熊 （卓毓彤）7月宣布嫁給舊愛Mars，兩人曾在一起3年、分手7年。熊熊曾因不雅片外流等負面新聞登上版面，近日她在節目上分享，Mars曾被當眾酸跟「負面新聞很多」的熊熊在一起，但他仍護著熊熊說：「她不是那樣的人」，讓熊熊更認定Mars就是對的人。
記者薛羽彤／綜合報導
熊熊近日上節目《命運好好玩》分享跟老公復合後遇到的狀況，她表示某天Mars說要跟朋友聚會，卻提早回家，熊熊一問之下，Mars坦言，席間他承認與熊熊復合，沒想到朋友的朋友竟說出「是那個負面新聞很多的熊熊嗎」，讓Mars感到不適，但也立刻回覆護著女友「她不是那樣的人。」熊熊聽後反問Mars會不會後悔復合，Mars說：「不會，因為日子是我們在過的，而且我知道妳不是這樣子的人。」
面對網友的酸言酸語，熊熊表示自己都會氣到一個個封鎖，反而是Mars會反過來安慰她，認為那些人並不了解自己，所以不必要為了他們的言語感到生氣，影響心情。熊熊也說，跟Mars重逢後，朋友告訴她，她跟Mars在一起時，身心靈相當穩定平靜，她也明白結婚和戀愛不同，結婚就是要一起過日子，安安穩穩才是最重要，「我老公就是給我這樣的感覺。」