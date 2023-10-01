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收假日！國5「恐塞12小時」　北向宜蘭坪林成地雷路段

▲高公局預估，今日以北返車潮為主，國5從上午9時就會湧現車潮。（圖／記者鄭孟晃攝，2023.09.29）
▲高公局預估，今日以北返車潮為主，國5從上午9時就會湧現車潮。（圖／記者鄭孟晃攝，2023.09.29）

記者許若茵／台北報導

今（1）日為中秋連假收假日，高公局預估，今日以北返車潮為主，國5從上午9時就會湧現車潮，恐怕連塞12小時，晚上9時後才會逐漸紓解。

高公局統計，截至7時，國道全線交通量為10.1百萬車公里，預估今日交通量為116百萬車公里，另國5部分截至7時，北向雪隧通過量為6275輛次，較去年連假同期減少13%。

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今日是假期最後一天，以北返車潮為主，北部地區國1北向苗栗至湖口路段、國3北向關西至大溪路段，從下午3時至晚上8、9時車流較集中，國5早上9時候湧現北返車潮，並持續到晚間9時後才會逐漸紓解。

中部地區，國1北向西螺至埔鹽系統、南屯至后里路段、國3北向苑裡至香山路段從下午3時後到晚上8時車流較集中，國3北向竹山至中興路段、草屯至霧峰路段，從下午3時到晚上6時為尖峰時段，國4西向潭子系統至豐勢下午1時至4時車流較集中，國6西向舊正至霧峰系統從下午4時湧車潮持續到晚間7時後才會逐漸紓解，南部地區國10西向仁武至左營端，從下午3時到晚上7時車流較集中。

高公局提醒，預判今日上午重點壅塞路段，將出現在國5北向宜蘭-坪林，建議國5北向用路人儘量於上午9時前出發，節省寶貴時間

今日疏導措施包含12至21時國1虎尾、埔鹽系統北向入口、國3西濱北向入口實施匝道封閉，另13至18時國5蘇澳、羅東、宜蘭、頭城北向入口實施高乘載管制，單一費率、0至5時暫停收費。

有重機團體社群發動「十月零一，摩托起義」活動，高公局回應，活動導致國5石碇服務區停車困難，尊重重機團體有不同意見及爭取權益，惟不應妨礙其他用路人停車權益，呼籲重機朋友應回歸理性表達意見。

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