阮經天因這事遭李烈斷聯10年！「謝謝妳把我撿回來」破冰契機曝光
阮經天（小天）的新電影《周處除三害》由李烈監製，兩人睽違13年再度合作。李烈和阮經天交情甚篤，卻因當年金馬獎一事斷絕聯繫，昨（30）日李烈發文透露兩人10年沒聯絡，直到《周處除三害》選角時才破冰和好，阮經天也直呼「謝謝妳把我撿回來。」
記者薛羽彤／綜合報導
阮經天和李烈曾合作《艋舺》，該片也讓阮經天成功拿下影帝。李烈與阮經天為何翻臉，緣由「金馬50」歷屆影帝影后齊聚一堂，經典畫面獨缺阮經天一事。近日，李烈在臉書上透露，因為這件事她氣到10年不跟對方連絡，「當然是為了金馬的事。我氣到不跟他說話、不跟他聯絡，完全斷絕音訊。」
李烈透露，在《周處除三害》籌備階段，所有人都認為阮經天很適合「陳桂林」這角色，李烈笑說：「其實我心裡想的也是他，但是身為長輩，總覺得拉不下臉」，加上沒有人知道她和阮經天斷交，不過李烈為了顧全大局，同時也覺得「都10年了，也該破冰了」，便同意找上阮經天。
李烈表示當天選角面談時，因阮經天確診，大家改為線上討論，正當談得很開心時，阮經天話鋒一轉「妳是不是在生我的氣啊？」李烈心想，「大哥，線上好幾個人，你可以不要這麼直接嗎？」但她仍故作鎮定地回答「對啊！」阮經天則回應：「我就知道，妳不理我我也不敢找妳，妳為什麼不理我啊？」就這樣兩人終於把話說開。
正式拍攝時天氣炎熱，天天體感超過40度，李烈卻看到阮經天連休息時間都不脫戲服，他回應：「穿著我才能感受我是陳桂林，不能脱！」阮經天也堅持不用替身，打戲都親自上陣，即便空拍戲看不到臉，他也堅持自己來，他以種種敬業的行為證實，眾人的選擇沒有錯。
最後，李烈透露試映會結束後，收到阮經天的訊息寫著「謝謝妳把我撿回來。」讓她淚溼眼眶，感性表示：「謝謝你回來，謝謝你長大，謝謝你雖然還是任性幼稚但是依然努力、善良！謝謝你！」