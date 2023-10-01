NBA／黃蜂中鋒Kai Jones無限期離隊 先前IG直播詭異舉動疑吸毒
美國職籃NBA夏洛特黃蜂隊於10月1日宣布，中鋒Kai Jones由於私人因素將缺席訓練營，而球團表示，除了訓練營缺席之外，他回歸的時間表也還沒確定。據《The Athletic》記者Shams Charania報導，儘管如此，球隊仍與他持續保持溝通。
記者路皓惟/綜合報導
近幾周Jones在社群媒體上引起了大家的關注。本月初他在IG直播中的行為似乎有些異常，他告訴粉絲黃蜂不會交易他。此外，Jones還聲稱他比隊友LaMelo Ball和Brandon Miller還要厲害，並說他單打能夠打敗洛杉磯湖人隊的球星LeBron James。
Jones在直播過程中不斷發笑，出現怪異的舉動，被懷疑是否有吸毒的行為，但他之後強調在直播時沒有酒醉或吸毒。被問到關於Jones在社群媒體上的詭異舉動時，黃蜂隊主帥Steve Clifford僅表示球隊已經處理了這件事，但並沒有進一步的說明。
這位來自巴哈馬的中鋒在NBA的兩個賽季中，沒有繳出太亮眼的成績單。在2022-23賽季，Jones出賽46場比賽，場均出賽僅12分鐘，貢獻3.4分和2.7個籃板。