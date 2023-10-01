國際咖啡日「買一送一」優惠懶人包！星巴克、cama、85度C喝起來

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星巴克國際咖啡日，於外送平台祭出指定品項「第二杯半價」，foodpanda即日起至10月3日，購買兩杯特大杯冰熱/風味一致的冷萃咖啡或特選那堤，可享第二杯半價優惠；foodomo即日起至10月3日，購買兩杯特大杯冰熱/風味一致的特選美式咖啡或咖啡密斯朵，可享第二杯半價優惠。
提醒大家，外送平台飲料製作標準將依循平台公告，不提供「備註」及「客製化」服務；僅適用於透由外送平台提供外送服務之星巴克門市，不適用於門市現場點購。
📌黑浮咖啡「買一送ㄧ」
黑浮咖啡10月1日至10月7日，憑APP票券可享人氣「提拉米蘇絲絨奶霜拿鐵」、「黑浮冰滴咖啡」買1送1優惠，最高「原價180元）。
📌OTOME café外送「買一送一」
OTOME Café國際咖啡日，即日起日至10月15日，到店購買「拿鐵系列與宇治抹茶歐蕾，即享燕麥奶免費升級」；今10月1日當天門市加碼推出凡購買「咖啡豆/5 入濾掛咖啡」全系列 85 折優惠。
而加入會員則可享大杯美式咖啡「買一送一」好康；即日起至10月10日，外送平台 Uber Eats 也推出「指定品項買一送一」特別優惠。
📌西雅圖咖啡「單杯85折」 國慶日「買一送ㄧ」
西雅圖極品咖啡即日起至10月9日，祭出全系列「手沖咖啡單杯享85折」優惠，凡購買門市架售咖啡豆同享單件85折優惠，再送免費兌換150元(含以下) 英式手沖咖啡乙杯；活動限單筆消費兌換乙次。
歡慶雙十國慶日，西雅圖極品咖啡於10月10日至10月11日，上午7:00至晚上20:00，門市祭出全系列飲品同品項享「買一送一」優惠，寄杯指定飲品美式咖啡、拿鐵享「買十送十」；同時間，外送Uber Eats西雅圖極品咖啡點購美式咖啡、拿鐵也有「買一送一」優惠活動。優惠限定同品項/大小；冷熱不限。
📌路易莎咖啡「咖啡飲品75折優惠」
路易莎咖啡慶祝10月1日國際咖啡日，即日起至10月3日連3天，11點前推出「咖啡飲品75折」優惠活動（不含手沖、特調及超越精品咖啡）。
📌cama café「手沖系列9折」
cama café迎接「國際咖啡日」，10月1日至10月2日連2天，於cama café門市購買大杯「精品手沖全系列享9折」優惠。
📌85度C「第二杯半價」、預告國慶日「買一送一」
10月1日世界咖啡日，85度C推出大杯「就是海岩咖啡」、中大杯「烏龍鴛鴦拿鐵」第二杯半價優惠，可任選搭配、價低者折扣。僅限民眾到門市購買，85 Cafe APP線上訂餐外帶外送無此優惠，現場帶走每人限購三組（六杯），寄杯辦法依各門市公告為主，自備環保杯的話還可以折5元。另外，10月5日起，消費85度C任一商品，還可用149元加購一個麻布手提購物袋。