MLB／大谷翔平連3年獲選天使隊MVP 術後首度現身球場露出燦笑
美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯天使隊日籍二刀流好手大谷翔平，再度獲選為本季球隊MVP，這是自2021年以來，連續第3年獲此殊榮。雖然大谷翔平在9月20日接受右肘手術後，並未隨隊出賽，但他特別出席10月1日賽前的表揚儀式，並露出燦爛的笑容。
記者路皓惟/綜合報導
本賽季大谷繳出.304打擊率、44支全壘打、95分打點以及20次盜壘，多項數據排全隊第一，且他擊出44支全壘打更是位居美聯第一。作為投手，大谷繳出10勝5敗、防禦率3.14的優異成績單，其中10勝也是球隊最多勝的投手。
更難能可貴的是，大谷翔平以二刀流身分連續2年達成「雙位數勝投、雙位數全壘打」的壯舉，成為大聯盟史上第一人。
然而，大谷翔平在8月23日先發主投辛辛那提紅人時，因手肘不適緊急退場，後來被診斷出右肘尺側副韌帶（UCL）撕裂傷。儘管他仍持續以打者身份上場，但在9月4日，因右腹斜肌緊繃，終結他連續108場先發出場紀錄。從那以後，他連續缺席了11場比賽，並在9月16日正式被列入傷兵名單，確定賽季報銷。
今日的賽前表揚儀式上，大谷久違地在公眾面前露臉並展現笑容，雖然天使又一次經歷失敗賽季，但不可否認大谷本季帶領了天使隊一度打出希望，這項MVP獎項也完美呈現他在本季的傑出貢獻，也有望在季後收下個人生涯第二座美聯MVP獎項。