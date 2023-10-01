亞運田徑／好痛！卡達選手鏈球出手失誤 不幸擊中裁判緊急送醫
正在中國舉行的杭州亞運，也是第19屆亞運會，田徑項目逐一登場，30日晚間男子鏈球決賽，來自卡達的Ahmed Amgad EL SEIFY，在一次試躑當中，不慎鏈球脫手而出，誤擊場外防護網外裁判，當場送醫急救，目前下落未明，不過鏈球意外過去時有耳聞，而且下場都十分慘重，可說是田徑項目中，最危險的一種。
記者吳政紘/綜合報導
30日晚間杭州亞運主場館進行田徑賽鏈球項目，卡達好手Ahmed Amgad Elseify跟隊友Ashraf Amgad Elseify都參加這起賽事，不過沒想到Ashraf拿下銀牌，Ahmed卻因為失誤，十分自責，拿下第7位，現場人員趕快送醫，至今未傳出消息。
田徑賽事受傷時有耳聞，芬蘭標槍好手皮特卡馬基曾在鑽石賽，熱身脫手刺中法國選手史狄里，讓他痛得蹲跪在地上大叫，過去也有女裁判因為被標槍刺中腳掌等，十分危險。
而鏈球意外更是嚴重，最糟糕可能還可能重傷等，由於鏈球項目的鏈球，重達7.26公斤，長度為121.3 公分，這也讓選手難以控制，世界紀錄為86.74公尺，而這次亞運會男子鏈球由中國大陸選手王琦擲出72.97公尺拿下金牌。