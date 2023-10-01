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柯文哲展開「美西科技產業之旅」　認台灣解決低薪要搭上AI熱潮

▲民眾黨主席柯文哲今（1）日搭機出訪。（圖／民眾黨提供）
▲民眾黨主席柯文哲今（1）日搭機出訪。（圖／民眾黨提供）

記者邱新博／台北報導

民眾黨主席柯文哲旋風訪美，今（1）日從桃園機場搭機前往舊金山，對於訪美行柯文哲表示，此次訪美重點將著重於科技、教育和產業，也會前往矽谷參訪；柯文哲也說，他認為台灣要改變低薪，還是要往高附加價值的產業移動，要搭上AI的熱潮。

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柯文哲於台灣時間1日啟程訪美，在辦完登機手續後接受媒體聯訪。柯文哲表示，這次訪美要前往美國西岸的舊金山和洛杉磯，主要著重在科技、教育和產業，他表示2023年ChatGPT出現，這代表人工智慧在現實社會中實現，他也認為AI在未來的一段時間會革命性地改變整個社會的面貌，而人類有一半的創新都在矽谷，因此這次前往矽谷看看。

柯文哲說，他去大學演講時發現，年輕人關心的議題還是低薪，若台灣還是在這種低物價價值產業的漩渦裡面，薪水不可能提高，要往高物價價值產業移動，就要進行產業升級，如果台灣無法搭上這一波AI的熱潮來進行內部產業升級，會繼續留在低薪的漩渦中。


至於這次訪美，外傳的副手人選前雅虎大中華董事總經理鄒開蓮鄒開蓮與立委吳欣盈都有重要角色？柯文哲回應，這次去舊金山是由鄒開蓮安排，而吳欣盈是直接飛到美東，參加美台國防工業會議。

根據日前民眾黨公布的行程，柯文哲1日赴美，5日回台；預計3天在舊金山、1天洛杉磯。科聞哲抵達美國後，先拜訪舊金山台北姊妹市委員會暨矽谷科技業歡迎餐會，與矽谷科技人進行閉門交流及午餐會。

柯文哲2日拜會胡佛研究所，與胡佛研究所學者Kharis Templeman（祁凱立）等研究印太領域學者進行閉門會談；再到與史丹佛大學學生座談互動，與史丹佛大學學生進行一小時QA座談。

10月3日上午，柯文哲將參訪美國知名教育科技公司Coursera，參訪期間Global Head of Coursera for Campus 將親自接待柯文哲，雙方將就AI科技如何輔助現代教育交流討論。

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