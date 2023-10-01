Angelababy朝聖Lisa瘋馬秀遭封殺！央視刪光中秋表演宣傳文
韓國女團BLACKPINK成員Lisa赴法國跨界跳瘋馬秀，性感指數破表，同團成員力挺，Jennie昨晚抵達巴黎立刻直奔現場朝聖，但過度裸露的穿著引發娛樂圈熱烈討論，在風氣較為保守的中國，許多粉絲無法接受，女星Angelababy和張嘉倪私下看秀遭網友撻伐，挨轟宣揚情色表演，有眼尖粉絲發現央視旗下的微博將Angelababy中秋晚會的表演宣傳文刪除，疑似進行封殺程序。
記者江芷稜／綜合報導
Lisa跳瘋馬秀引發熱議，適逢近期是巴黎時裝周，不少參與時裝周的中國藝人現身法國都被懷疑是去朝聖瘋馬秀，女星Angelababy和張嘉倪低調前往觀賞，慘遭網友攻擊，以「宣揚色情表演」為由向政府檢舉她觸法，要求官方單位封殺，新聞登上微博熱搜，女星白鹿則緊急澄清未前往觀看，擔心遭受池魚之殃。
Angelababy對韓流相當著迷，過去就是BIGBANG隊長G-Dragon的瘋狂小粉絲，看到偶像瘋狂尖叫，私下多次出席BLACKPINK演唱會，可說是忠實歌迷，她這次觀賞Lisa瘋馬秀讓許多網友表示失望，儘管粉絲解釋，她可能是受到精品品牌邀請現身，這點不被外界接受，痛批她觸犯藝人不能參與色情場合的封殺條例，微博留言區立刻淪陷。
相關新聞佔據微博熱搜，Angelababy和工作室至今都未發文解釋，不過有眼尖網友發現，「央視三農」微博本來發布Angelababy參與中秋晚會獻唱〈但願人長久〉的影片，隨後又默默刪除，疑似走封殺流程，代表官方正式出手了，著急的粉絲希望她趕緊出面解釋，拯救日漸下滑的名聲。