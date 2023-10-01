吃柚子+喝優酪乳瘋傳會中毒！專家認證：只是謠言 更需注意1事
中秋節經常出現應景的水果就是「柚子」，根據MyGoPen指出近日網路上出一則謠言，內容指出，「吃完柚子千萬别喝優酪乳．也不能吃香蕉會中毒。」經由向食藥署、營養師等查證，「沒有任何水果和優酪乳一起食用會中毒，但柚子富含纖維質吃太多容易消化不良。」需要特別注意。
記者周淑萍/綜合報導
臉書、LINE傳出一則關於柚子的謠言，內容煞有其事的要大家分享告訴週邊的人親友，「現在是柚子上市季節，吃完柚子千萬别喝優酪乳，也不能吃香蕉會中毒，還提已經有造成憾事上新聞，文末還不會勸是一番，要大家相互轉發，功德無量！」但此謠言確定為錯誤訊息。
根據MyGoPen向食藥署查證得到的回覆為，「香蕉、柚子及優酪乳一起食用並不會導致中毒，但因為柚子富含較多纖維質，比較不容易消化，吃太多容易造成腹脹或腹瀉；而腸胃道比較敏感的人，也建議對含高量單寧酸的水果與高蛋白質的食物分開食用。」
另外，營養師林俐岑解釋，柚子會和部分藥物有交互作用，但和牛奶、優酪乳等乳品一起共食或是前後吃，並不會造成中毒。柚子和香蕉都屬於高鉀水果，腎病患者一定要留意攝取量，不然過多的鉀離子無法代謝出去，會造成腎臟極大的負擔。