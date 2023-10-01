iPhone 15爆出災情！她問「退貨手機會跑去哪」　內行揭賺到答案

吃柚子+喝優酪乳瘋傳會中毒！專家認證：只是謠言　更需注意1事

▲近日網路上出一則謠言，提到「吃完袖子千萬别喝優酪乳會中毒」，根據MyGoPen查證「沒有任何水果和優酪乳一起食用會中毒」。（示意圖／翻攝PhotoAC）
▲近日網路上出一則謠言，提到「吃完袖子千萬别喝優酪乳會中毒」，根據MyGoPen查證「沒有任何水果和優酪乳一起食用會中毒」。（示意圖／翻攝PhotoAC）

記者周淑萍/綜合報導

中秋節經常出現應景的水果就是「柚子」，根據MyGoPen指出近日網路上出一則謠言，內容指出，「吃完柚子千萬别喝優酪乳．也不能吃香蕉會中毒。」經由向食藥署、營養師等查證，「沒有任何水果和優酪乳一起食用會中毒，但柚子富含纖維質吃太多容易消化不良。」需要特別注意。

我是廣告 請繼續往下閱讀
臉書、LINE傳出一則關於柚子的謠言，內容煞有其事的要大家分享告訴週邊的人親友，「現在是柚子上市季節，吃完柚子千萬别喝優酪乳，也不能吃香蕉會中毒，還提已經有造成憾事上新聞，文末還不會勸是一番，要大家相互轉發，功德無量！」但此謠言確定為錯誤訊息。

▲優酪乳或優格就是好菌來源，能夠建立好的菌叢生態，多一份預防也能多一點安心。（圖／資料照片）
▲營養師林俐岑解釋，柚子會和部分藥物有交互作用，但和牛奶、優酪乳等乳品一起共食或是前後吃，並不會造成中毒。（圖／資料照片）
根據MyGoPen向食藥署查證得到的回覆為，「香蕉、柚子及優酪乳一起食用並不會導致中毒，但因為柚子富含較多纖維質，比較不容易消化，吃太多容易造成腹脹或腹瀉；而腸胃道比較敏感的人，也建議對含高量單寧酸的水果與高蛋白質的食物分開食用。」

另外，營養師林俐岑解釋，柚子會和部分藥物有交互作用，但和牛奶、優酪乳等乳品一起共食或是前後吃，並不會造成中毒。柚子和香蕉都屬於高鉀水果，腎病患者一定要留意攝取量，不然過多的鉀離子無法代謝出去，會造成腎臟極大的負擔。

中秋訂房率「創今年新低」！業者：沒想到這麼差　國旅下墜原因曝

中秋烤肉最後一天！CoCo葡萄柚果粒茶「第二杯10元」　星巴克半價

台灣中秋節怎越來越沒氣氛？眾揭「真實理由」　全場一致認同

中秋連假後財運狂飆！「4星座」財神爺來敲門　錢財入袋秘訣先收

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞