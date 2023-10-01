中秋節一過就起飛！10月「4星座」偏財運超旺　錢滾錢機會來了

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獅子座的朋友們，中秋後金星入本命宮位，對自己的金錢與資源會特別有意識，很想去研究或透過不同的方式來增加資產，企圖心也能使你去研究各種生財之道的法門，中秋後雖然在投資市場上會大賺一筆，但還是要留意不要太過的失心瘋追求高點或數量的投資，另外想購買彩劵的朋友受金星引力影響，多穿白色衣服或白米飯都能讓你財富亨通。
第三名：天蠍座
天蠍座中秋後穀神星移入本命宮，顯示中秋後容易有小財進來，買彩券易中到小獎，若你最近有剩下來的統一發票也可以拿出來對獎，若你想要參加網站所舉辦的贈獎活動也能抽到小的獎項，雖然不多但是不無小補，建議多穿綠色的衣服能讓財運滿分。
第二名：天秤座
天秤座的朋友們，太陽與火星加速進入本命宮，中秋後可以開始把一些多的資金拿來作一些投資活動，必定能夠用錢滾錢，若是已經有很熟悉的投資模式，而且也一直是正向的結果，請保持好習慣繼續經營，若是之前不太理想，中秋後是改變理財方式的好時機，不要擔心會損失太多，可以用小額方式實驗，只要願意開始，慢慢就會找到適合的投資理財的方式。
第一名：雙子座
雙子座的人受到太陽與火星進入偏財宮，因此偏財運很好，中秋後若想要買彩券苦無號碼可以多詢問周邊的朋友，很多人都在馬不停蹄的在找財神爺，但慕然回首時其實財神爺就在身邊。除此之外，有績效壓力的人會有好的貴人來找你，讓你績效提升。建議多穿紅色的衣服能讓財運滿分。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。