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《新聞挖挖哇》作家H點名黃宥嘉霸凌　怒批節目所有人是共犯結構

▲《新聞挖挖哇》嘉賓黃宥嘉（右）遭作家H點名霸凌，更直呼節目所有人都是共犯。（圖／作家H、睛視媳婦 眼科醫師黃宥嘉時間臉書）
▲《新聞挖挖哇》嘉賓黃宥嘉（右）遭作家H點名霸凌，更直呼節目所有人都是共犯。（圖／作家H、睛視媳婦 眼科醫師黃宥嘉時間臉書）

記者薛羽彤／綜合報導

作家H日前認愛迪化街名門前媳婦陳珮甄，卻意外和眼科醫師黃宥嘉撕破臉。作家H日前發文要黃宥嘉別再霸凌他和女友陳珮甄，更點名節目《新聞挖挖哇》是「一個高智商的霸凌共犯結構」，封殺他和女友。

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▲作家H認愛陳珮甄後，意外和黃宥嘉撕破臉。（圖／作家H臉書）
▲作家H（右）認愛陳珮甄後，意外和黃宥嘉撕破臉。（圖／作家H臉書）
時事談話性節目《新聞挖挖哇》常邀請各方專業人士、名嘴上節目評論，作家H和黃宥嘉也是常駐嘉賓。作家H近日認愛陳珮甄，然而黃宥嘉曾在節目中批評陳珮甄不該出書，讓作家H為女友槓上黃宥嘉，雙方常在社群上隔空交火，作家H也因此被《新聞挖挖哇》封殺。

▲作家H（前排左）和黃宥嘉（後排右）原本都是《新聞挖挖哇》的嘉賓。（圖／作家H臉書）
▲作家H（前排左）和黃宥嘉（後排右）原本都是《新聞挖挖哇》的嘉賓。（圖／作家H臉書）
作家H於28日發文表示，黃宥嘉無止盡的稱呼他和陳珮甄為「噁（人？）心二人組」，更貼出黃宥嘉的文章圈起一句「奇怪，不舉交女友比較不無聊，還來看什麼吃麵。」H坦言他確實承認過，因為癌症而導致功能有障礙一事，雖然是事實，卻成為黃宥嘉霸凌的文字，「這樣赤裸地羞辱一個癌症病患，不怕我看到，因為只要我有反應，就等同是我對號入座。」

▲黃宥嘉常上《新聞挖挖哇》評論時事，以犀利的言論知名度大開。（圖／睛視媳婦 眼科醫師黃宥嘉時間臉書）
▲黃宥嘉常上《新聞挖挖哇》評論時事，以犀利的言論打開知名度。（圖／睛視媳婦 眼科醫師黃宥嘉時間臉書）
作家H因常上《新聞挖挖哇》知名度大開，如今槓上黃宥嘉，卻被節目冷凍封殺，讓他感嘆，「我更佩服的，是那些閱讀著這些文字，眼睜睜看著黃宥嘉明著在霸凌欺負人，卻依舊暗地裡不動聲色『新聞挖挖哇』團隊以及所有關係人。」他怒批節目是「一個高智商的霸凌共犯結構。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

 

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