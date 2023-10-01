《新聞挖挖哇》作家H點名黃宥嘉霸凌 怒批節目所有人是共犯結構
作家H日前認愛迪化街名門前媳婦陳珮甄，卻意外和眼科醫師黃宥嘉撕破臉。作家H日前發文要黃宥嘉別再霸凌他和女友陳珮甄，更點名節目《新聞挖挖哇》是「一個高智商的霸凌共犯結構」，封殺他和女友。
記者薛羽彤／綜合報導
時事談話性節目《新聞挖挖哇》常邀請各方專業人士、名嘴上節目評論，作家H和黃宥嘉也是常駐嘉賓。作家H近日認愛陳珮甄，然而黃宥嘉曾在節目中批評陳珮甄不該出書，讓作家H為女友槓上黃宥嘉，雙方常在社群上隔空交火，作家H也因此被《新聞挖挖哇》封殺。
作家H於28日發文表示，黃宥嘉無止盡的稱呼他和陳珮甄為「噁（人？）心二人組」，更貼出黃宥嘉的文章圈起一句「奇怪，不舉交女友比較不無聊，還來看什麼吃麵。」H坦言他確實承認過，因為癌症而導致功能有障礙一事，雖然是事實，卻成為黃宥嘉霸凌的文字，「這樣赤裸地羞辱一個癌症病患，不怕我看到，因為只要我有反應，就等同是我對號入座。」
作家H因常上《新聞挖挖哇》知名度大開，如今槓上黃宥嘉，卻被節目冷凍封殺，讓他感嘆，「我更佩服的，是那些閱讀著這些文字，眼睜睜看著黃宥嘉明著在霸凌欺負人，卻依舊暗地裡不動聲色『新聞挖挖哇』團隊以及所有關係人。」他怒批節目是「一個高智商的霸凌共犯結構。」
※【NOWnews 今日新聞
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