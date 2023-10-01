亞運棒球／林子偉、林立等豪華陣容！中華成棒隊今出戰泰國搶首勝

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此外，這次中華隊堪稱「史上最強」，林子偉、林立、林安可等各隊主力都參賽，捕手也有林家正、戴培峰等好手，加上旅外投手林昱珉、陳柏毓、劉致榮、王彥程等都是一時之選，因此有機會打敗南韓的4連霸美夢。
中華隊預賽將跟泰國、南韓、香港從10月1日開啟三連戰，4日休兵，5日開始超級循環賽，可能對手已經是日本、中國，冠軍賽7日開打。
中華隊亞運名單：
|
| 96
吳思賢（全越運動）
|
| 3
克魯茲
| 17
林加祐（合作金庫）
| 23
沈柏蒼（文化大學）
| 27
湯登凱（遠東科大）
| 66
吳復連（興富發）＝
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| 18
吳昇峰（合作金庫）
| 70
王政浩（合作金庫）
| 57
賴柏瑋（合作金庫）
| 45
林昱珉（響尾蛇2A）
| 44
陳柏毓（海盜A+）
| 16
劉致榮（紅襪2A）
| 97
潘文輝（費城人1A）
| 19
王彥程（樂天金鷲）
| 26
古林睿煬（統一獅）
| 47
鄭浩均（中信兄弟）
|
| 10
林家正（藍鳥A+）
| 95
戴培峰（富邦悍將）
|
| 1
陳敏賜（台中市）
| 5
李亦崴（合作金庫）
| 6
廖俊凱（台灣電力）
| 7
鄭宗哲（海盜2A）
| 42
李灝宇（老虎A+）
| 83
林 立（樂天桃猿）
| 2
林子豪（統一獅）
| 39
吳念庭（西武獅）
|
| 62
楊振裕（合作金庫）
| 29
申皓瑋（富邦悍將）
| 77
林安可（統一獅）
| 4
林子偉（樂天桃猿）
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