亞運桌球／驚天冷門！中國兩組女雙都進不了4強　21年後再度丟金

亞運棒球／林子偉、林立等豪華陣容！中華成棒隊今出戰泰國搶首勝

▲杭州亞運中華成棒隊首戰將出戰泰國，林立有機會扛中心打線。（圖／中華奧會提供）
▲杭州亞運中華成棒隊首戰將出戰泰國，林立有機會扛中心打線。（圖／中華奧會提供）

記者吳政紘/綜合報導

杭州亞運中華成棒隊今（1）日將出戰泰國隊，這也是棒球賽事首日正式賽，中華隊預計推出右投手先發出戰泰國，總教練吳思賢表示，「目前中華隊調整狀況不錯，希望在首戰就可以贏下。」

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中華成棒隊鄭浩鈞在加入亞運培訓隊前，就因為手傷影響，讓人擔心他是否可以全力出賽，不過根據中華隊目前傳出消息，鄭浩均的手狀況無大礙，就看恢復情況而定，有機會擔綱中華隊先發。

此外，這次中華隊堪稱「史上最強」，林子偉、林立、林安可等各隊主力都參賽，捕手也有林家正、戴培峰等好手，加上旅外投手林昱珉、陳柏毓、劉致榮、王彥程等都是一時之選，因此有機會打敗南韓的4連霸美夢。

中華隊預賽將跟泰國、南韓、香港從10月1日開啟三連戰，4日休兵，5日開始超級循環賽，可能對手已經是日本、中國，冠軍賽7日開打。

中華隊亞運名單：

  •  
總教練：		 96

吳思賢全越運動
  •  
教　練：		 3

克魯茲		 17

林加祐合作金庫		 23

沈柏蒼文化大學		 27

湯登凱遠東科大		 66

吳復連興富發）＝
  •  
投　手：		 18

吳昇峰合作金庫		 70

王政浩合作金庫		 57

賴柏瑋合作金庫		 45

林昱珉響尾蛇2A）		 44

陳柏毓海盜A+）
  16

劉致榮紅襪2A）		 97

潘文輝費城人1A）		 19

王彥程樂天金鷲		 26

古林睿煬統一獅		 47

鄭浩均中信兄弟
  •  
捕　手：		 10

林家正藍鳥A+）		 95

戴培峰富邦悍將
  •  
內野手：		 1

陳敏賜台中市		 5

李亦崴合作金庫		 6

廖俊凱台灣電力		 7

鄭宗哲海盜2A）		 42

李灝宇老虎A+）
  83

林　立樂天桃猿		 2

林子豪統一獅		 39

吳念庭西武獅
  •  
外野手：		 62

楊振裕合作金庫		 29

申皓瑋富邦悍將		 77

林安可統一獅		 4

林子偉樂天桃猿

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