傳藍高層喊從立委先比民調　朱立倫斥破壞團結：放話的人到底是誰

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朱立倫今早陪同國民黨立委參選人洪孟楷，前往竹林山觀音寺上香祈福稍早。他受訪時被問及，若比民調侯友宜是否會勝利？朱表示，對於每份民調都是參考，現在最重要是穩紮穩打、腳踏實地，選舉最重要民調是明年1月13日全民投票，每一位候選人都很重視。
對於柯文哲嗆每區提立委，朱立倫則直呼，「這些放話的人到底是誰，連我都也好奇啊」，某些媒體不負責任講國民黨高層、國民黨人士，是誰就把名字寫出來，至少他和侯友宜掌握的，都沒有這回事。
朱立倫強調，希望能堆疊善意，用誠心、耐心與同理心，尤其同理心很重要，「若用這樣的方式誰會接受？我也不會接受」，應用同理心彼此堆疊善意，如昨日台中市長盧秀燕牽著前民眾黨立委蔡壁如，一同爭取支持與民眾認同，而他們也支持民眾黨新北市第二選區參選人李有宜，用這樣的方式來努力堆疊善意。
朱立倫痛批，過程中不斷有人假造國民黨某高層在破壞團結，柯文哲第一個回應是對的，是國民黨的誰？柯心裡應該也想不會是他和侯友宜，那到底是誰？
此外，柯文哲今也諷刺國民黨只想併吞，朱立倫則澄清，他們要合作沒有要併吞，合作最重要建構在共同理念上，大家都希望台灣能更好、兩岸能和平，及公平正義能彰顯，過去民進黨執政八年，不公不義的事情，一定要還給民眾公道。
朱立倫說，相信他們與柯文哲間有共同理念，未來侯友宜與柯文哲見面時，「也一定都是先談理念」，不能讓民進黨因在野分裂，因此獲利勝選。他指出，如何團結努力各種方法、建議都有，也從來沒有排除過，且將來一定是組成大團隊，不管是執政大聯盟或聯合政府，國外都有很多先例，但一定要建構在共同理念上。
媒體追問，若比民調何時最好？朱立倫回應，「不會直接跳躍到某個點上」，先堆疊善意，建構共同理念，讓民眾可以認同，同時從下而上，如今天他在洪孟楷選區，也希望民眾黨朋友能團結支持洪，各選區合作就會形成共同氣氛，大團隊建立才能讓在野力量凝聚。