一見面就「媽媽抱」！盧秀燕追問楊勇緯感情狀態　楊太太們要哭了

傳藍高層喊從立委先比民調　朱立倫斥破壞團結：放話的人到底是誰

▲藍白合話題不斷延燒，外傳有藍營高層嗆聲，從立委選舉就開始比民調；朱立倫今受訪質疑這些放話的人是誰，就連他都很好奇。（圖／朱立倫辦公室提供）
▲藍白合話題不斷延燒，外傳有藍營高層嗆聲，從立委選舉就開始比民調；朱立倫今受訪質疑這些放話的人是誰，就連他都很好奇。（圖／朱立倫辦公室提供）

記者翁子竣／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲陣營日前出招，喊話國民黨用公正第三方民調來比拚，輸的人退選。然而，外傳有國民黨高層認為，國民黨總統參選人侯友宜不會退選，還嗆聲從立委選舉就開始比民調，恐導致藍白整合再陷危機。對此，國民黨主席朱立倫今（1）日受訪直言，這些放話的人是誰，就連他都很好奇，並批評有人不斷假造國民黨高層破壞團結。

我是廣告 請繼續往下閱讀
藍白合話題不斷延燒，針對有國民黨高層放話，要從立委選舉就開始比民調。柯文哲今早受訪不滿質疑，是國民黨的誰講的？「我每一區提一個，看他們會掉多少，不要講狠話嘛對不對？」

朱立倫今早陪同國民黨立委參選人洪孟楷，前往竹林山觀音寺上香祈福稍早。他受訪時被問及，若比民調侯友宜是否會勝利？朱表示，對於每份民調都是參考，現在最重要是穩紮穩打、腳踏實地，選舉最重要民調是明年1月13日全民投票，每一位候選人都很重視。

對於柯文哲嗆每區提立委，朱立倫則直呼，「這些放話的人到底是誰，連我都也好奇啊」，某些媒體不負責任講國民黨高層、國民黨人士，是誰就把名字寫出來，至少他和侯友宜掌握的，都沒有這回事。

朱立倫強調，希望能堆疊善意，用誠心、耐心與同理心，尤其同理心很重要，「若用這樣的方式誰會接受？我也不會接受」，應用同理心彼此堆疊善意，如昨日台中市長盧秀燕牽著前民眾黨立委蔡壁如，一同爭取支持與民眾認同，而他們也支持民眾黨新北市第二選區參選人李有宜，用這樣的方式來努力堆疊善意。

朱立倫痛批，過程中不斷有人假造國民黨某高層在破壞團結，柯文哲第一個回應是對的，是國民黨的誰？柯心裡應該也想不會是他和侯友宜，那到底是誰？

此外，柯文哲今也諷刺國民黨只想併吞，朱立倫則澄清，他們要合作沒有要併吞，合作最重要建構在共同理念上，大家都希望台灣能更好、兩岸能和平，及公平正義能彰顯，過去民進黨執政八年，不公不義的事情，一定要還給民眾公道。

朱立倫說，相信他們與柯文哲間有共同理念，未來侯友宜與柯文哲見面時，「也一定都是先談理念」，不能讓民進黨因在野分裂，因此獲利勝選。他指出，如何團結努力各種方法、建議都有，也從來沒有排除過，且將來一定是組成大團隊，不管是執政大聯盟或聯合政府，國外都有很多先例，但一定要建構在共同理念上。

媒體追問，若比民調何時最好？朱立倫回應，「不會直接跳躍到某個點上」，先堆疊善意，建構共同理念，讓民眾可以認同，同時從下而上，如今天他在洪孟楷選區，也希望民眾黨朋友能團結支持洪，各選區合作就會形成共同氣氛，大團隊建立才能讓在野力量凝聚。

柯文哲展開「美西科技產業之旅」　認台灣解決低薪要搭上AI熱潮

中秋拋藍白合民調對決　柯文哲：想合作就比、輸的退選不要講狠話

柯文哲明2度訪美！侯友宜祝福行程順利圓滿

巷仔內／藍白合比民調、輸的退選！柯文哲搶整合話語權

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞